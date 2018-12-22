社評：美國撤軍敘利亞　集中精力對付中國？

中評社北京12月22日電（評論員 彭念）12月19日，美國白宮發言人桑德斯發表聲明稱，隨著在敘利亞打擊極端組織“伊斯蘭國”的戰事取得成果，美國已開始撤回駐敘美軍。同日，美國總統特朗普也在社交媒體上宣佈，美國已經擊敗敘境內的“伊斯蘭國”勢力，並解釋道，針對“伊斯蘭國”的軍事行動是本屆政府出兵敘利亞的“唯一原因”。其言下之意即是，美軍已經圓滿完成任務，所以可以“理直氣壯”地“凱旋而歸”了。



然而，特朗普在中東拋出的這個“炸彈”卻在美國國內及國際社會引起巨大爭議。美國有線電視新聞網援引匿名官員的話說，美國防部長馬蒂斯、國務卿蓬佩奧、總統國家安全事務助理博爾頓等均反對立刻從敘利亞撤軍。此外，美軍參謀長聯席會議主席鄧福德本月初曾表示，美駐敘軍隊訓練敘當地武裝阻止“伊斯蘭國”勢力捲土重來的努力還遠遠不夠。而曾經與美軍“並肩作戰”的敘庫爾德武裝對特朗普的撤軍決定感到錯愕，並對組織的未來發展前景憂心忡忡。盟友英國和法國都對特朗普的撤軍令表達了不贊同立場，其中法國還公開表示要繼續在敘利亞對付“伊斯蘭國”。除此之外，分析人士還嚴重質疑了美國此舉對未來敘利亞及中東局勢所帶來的震盪效應。



由此可見，特朗普做出撤軍敘利亞的決定承受了巨大的國內外壓力。即便如此，他還執意要從敘利亞撤軍，其原因何在？目前的主流看法有二：一是從敘利亞“抽身”，用實際行動踐行“美國優先”原則；二是減少美國與土耳其在處理庫爾德武裝組織問題上的分歧，改善美土關係。



從表面上看，特朗普撤軍敘利亞確實有這兩點考慮，但從戰略層面看，則遠不止這兩點。首先，美軍撤離敘利亞會改善美俄關係。自敘利亞內戰爆發以來，美俄就在敘利亞“幹上了”。敘利亞內戰也成為美俄“鬥法”的前沿陣地，並成為影響美俄關係緩和的重要議題。如今，美軍主動從敘利亞撤軍，這不等於向俄羅斯“妥協”了嗎？而俄羅斯當然會“見好就收”，畢竟俄羅斯也不想在敘利亞問題上長期“耗下去”。因此，在特朗普宣佈撤軍敘利亞後，俄羅斯外交部官員稱，美軍從敘利亞撤離，將為通過政治途徑解決敘利亞內戰創造了條件。而政治對話一直是俄羅斯在敘利亞問題上對美國的呼籲和要求。因此，在美軍撤出敘利亞的大背景下，美俄雙方在敘利亞問題上的“爭鬥”將“告一段落”，雙邊關係也將得到改善。



美國選擇在中美貿易爭端進入“拉鋸戰”的關鍵時刻與俄羅斯改善關係，無疑會給中國增添新的壓力。此前美媒就不斷炒作美國“聯俄制華”的大戰略。此番，美俄在敘利亞問題上“休兵”，無疑會為這種論調增加新證據。而善於算計的特朗普無疑會抓住機會，大肆渲染美國的戰略優勢，並提升其在貿易談判中逼退中國的底氣。



此外，正如當年奧巴馬政府從伊拉克和阿富汗撤軍一樣，特朗普從中東“抽身”之後必然也會增加美國在亞太地區的戰略資源投放力度，尤其是在美國大力推進“印太戰略”的大背景下。換言之，美國從中東“抽身”之後所“節約”出來的戰略資源將更多地用到對付中國身上。這顯然會給中國帶來一定的戰略壓力，並影響其在未來貿易談判中的博弈。為此，中國應未雨綢繆，仔細研判美軍撤離敘利亞後的美國安全戰略的可能調整，同時密切關注美軍撤離敘利亞後在亞太（印太）地區的新動向，做到心中有數。

