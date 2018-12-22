中評鏡頭：年度大團圓　中評青年才藝多

嚴靜雅、付佳琪、曹潤來、鄧程昊、陳倩羚聯袂推出的年度大舞——YMCA 中評社香港12月21日電（中評社報道組）伴隨著熱情歡快的“春節序曲”，中評社2018年大團圓晚宴拉開序幕。每逢中評的大團圓時刻，中評青年軍們都會奉上自編自排的一個個精彩節目，以博同仁們一樂。今年仍不例外。



來自新媒體部和輿情分析部的五位中評青年——嚴靜雅、付佳琪、曹潤來、鄧程昊、陳倩羚聯袂推出的年度大舞——YMCA作為開場舞蹈，迅速點燃了全場氣氛。五位舞者統一佩戴墨鏡，耍酷之餘又不失可愛。



今年國內熱映的電影《西虹市首富》的插曲——《卡路裡》可謂爆紅於網絡，因其節奏明快緊凑而被各路網紅視為配舞神曲。來自中評社北京記者站的徐夢溪、李娜和海涵也緊跟時尚潮流，在團圓宴上獻上了以《卡路裡》為配樂的網紅熱舞。青春活潑的舞蹈下，也通過“燃燒我的卡路裡”等歌詞向在場同事們宣揚著健康的生活理念。



熱舞之後，樂器達人們登場。中評社新媒體部的侍佳妮和輿情分析部的束沐分別帶來了古箏演奏和單簧管演奏。侍佳妮用古箏彈奏了一曲《春江花月夜》，曲與箏實現了完美融合；束沐用單簧管演奏了一曲《貝加爾湖畔》，充滿異域風情的曲調被演奏的更加動人。一中一西兩種樂器的演奏，使現場同事頗為沉醉，熱鬧的宴會一時變得安靜。



之後出場的是歌曲類節目。來自中評社中國新聞中心的秦正陽和技術部的鄧程昊分別帶來了《花好月圓》和《紅玫瑰》。《花好月圓》是上個世紀30年代上海著名女星周璇的代表作，秦正陽借此歌希望各位中評同仁都可以幸福快樂。《紅玫瑰》是香港本地歌手陳奕迅的經典歌曲，在香港演唱此曲謂是很接地氣、很合時宜。



除了令人眼花繚亂的節目之外，整個晚宴中還穿插了一些小遊戲，比如，擊鼓傳花學跳“海草舞”、“年代秀”猜題，在遊戲環節，現場氣氛一再被推至高潮。擊鼓傳花的遊戲中，被傳到“花”的同仁無論長幼，都要上台學習“海草舞”。來自台灣中評社的俞雨霖社長的“海草舞”引爆全場，引得同事們紛紛拿起手機拍照攝像。在“年代秀”猜題環節，題目的設置範圍廣、時間跨度大，但是也正如郭偉峰社長所言，“這顯示出了中評社的高度和深度。”



中評社2018大團圓晚宴精彩紛呈，在歡聲笑語中落下帷幕。







