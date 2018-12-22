中評社舉行2018年度頒獎禮 三部門獲獎

北京記者站榮獲優秀部門 中評社香港12月22日電（中評社報道組）在第八屆港台影響力論壇圓滿成功之際，“中國評論通訊社2018大團圓歡迎晚宴”21日晚在香港隆重舉行。兩岸三地中評人共聚一堂，共同見證了2018年度優秀部門與個人的頒獎典禮，三個部門、三位個人、一個優秀作品獲獎。



社長郭偉峰為優秀部門與優秀個人頒獎，與獲獎集體、個人合影留念並予以嘉冕，副社長王平宣讀頒獎詞。輿情分析部、工程技術部、北京記者站榮獲本年度創新部門獎，張爽、付佳琪、李娜榮獲本年度優秀工作者獎，新媒體部推文《韓國瑜其人》獲得年度新媒體作品獎。



附頒獎詞：



優秀部門：



輿情分析部：坐鎮維港，日思夜想，90後團隊寫出的分析報告一針見血，直擊重點，不僅成為相關部門參考判斷的利器，也成為中評在大數據時代轉型中的一個標誌，恭喜輿情分析部獲得本年度突出貢獻獎！請金裕超、束沐、馬逸群、嚴靜雅、陳倩羚上台領獎！



工程技術部：在數字與IT的世界徜徉遨游，設計開發不斷更新換代，三人成虎，虎虎生風，恭喜工程技術部獲得本年度科技創新獎，請曹潤來、付佳琪、鄧程昊上台領獎！



北京記者站：打卡長安街、刷屏學院路，區區幾人卻依據中評特色將帝都新聞有聲有色地展現給兩岸四地的讀者，高端、精英、深度、理性，小小北京站，無限能量在。恭喜北京記者站獲得本年度集體榮譽獎！請林艶、郭至君、徐夢溪、張爽、秦正陽、李娜、海涵上台領獎！

