快評：美國因素是明年兩岸關係最大變數

中評社快評/綠營出身的政治評論員陳淞山21日在《美麗島電子報》發表評論稱，民進黨地方大選慘敗後，兩岸路線怎麼走不是絕對的，也未必在2020大選之前就會攤牌決定！它主要是受制於美、中政經關係的變化、大陸對台策略的定性及變動與台灣主流民意及民心發展的動向而定，並不是民進黨或其領導人想怎樣走就可以怎麼走！ 陳淞山說，明年的兩岸關係可能比嚴峻更加慘烈的一年，面對美、中、台三角關係的政治角力與拉扯，面對2020大選與“立委”選舉的選戰過程，面對大陸的經濟問題勢必會更加地嚴峻並牽動台灣的經濟發展問題，兩岸關係看起來很難有樂觀的政治期待！



陳淞山觀察與問題，是九合一選後各方關注的焦點之一，民進黨的兩岸政策走向迄今沒有定論，未來發展有很多變數。



我們認為，在影響明年兩岸關係變化的因素中，大陸的對台政策一貫而明確，不會是主要因素；台灣九合一選舉結果表明，民心思變，民眾期望改善兩岸關係拚經濟；民進黨的兩岸政策也不是民進黨或民進黨領導人想怎麼樣就可以走麼樣的。



我們認為，明年兩岸關係最大的變數與挑戰，是美國會如何打台灣牌及民進黨政府會如何打美國牌。今年美國不斷加碼打台灣牌，效果有限，甚至引起不少台灣民眾反感，起了某種反效果。但明年是台灣的大選年，後年初的選舉結果對美國也至關重要。因此，美國明年可能加碼打台灣牌，更加深入地介入台灣的選舉，這可能是影響明年兩岸關係發展的最大變數。

