促進形成強大國內市場將有效擺脫經濟困局

穩增長和防風險之間的權衡，成為中國當前和今後較長時間內經濟議題的主軸。 中評社北京12月22日電／12月13日，中央政治局召開會議，分析研究2019年經濟工作。會議重申堅持中國經濟發展的基本方略，在繼續打好三大攻堅戰的同時，也要進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，提振市場信心。再次重申7月31日中央政治局會議提出的“六穩”，則表明短期內經濟下行壓力依然較大，需要積極應對。經濟穩定和金融穩定之間的權衡，或者說穩增長和防風險之間的權衡，成為中國當前和今後較長時間內經濟議題的主軸。



中國經濟時報發表中國社會科學院經濟研究所宏觀經濟研究室副主任湯鐸鐸文章稱，中國經濟面臨較大下行壓力已是不爭的事實。消費和投資增速處在歷史低位，部分企業和行業經營困難，尤其是一些私營企業和中小企業處境艱難，引起社會廣泛關注。金融市場格外慘淡，各類資產普遍收益不佳。企業部門和地方政府杠杆率依然較高，居民部門杠杆率攀升，居民淨財富相對下降。全球經濟復甦前景晦暗不明，中美貿易摩擦和英國脫歐等議題持續發酵，逆全球化思潮抬頭，使得中國以“一帶一路”為引領的開放戰略面臨巨大挑戰。



本輪經濟下滑三大背景因素



文章分析，今年是中國改革開放四十周年。四十年來，中國經濟經歷了多個周期，多次面臨經濟下滑的艱困局面。每次經濟下滑都有不同的背景和原因，只有釐清了經濟下滑背後的主要驅動，才能作出正確的選擇和應對。本輪經濟下滑有三大背景因素，反映了近期中國宏觀經濟的重要特征，需要格外關注。



第一是實體經濟的低波動。2015年一季度以來，中國經濟增長率已經連續15個季度維持在6.5%到7%的狹窄區間，通貨膨脹率則維持在2%上下。2016年5月9日，《人民日報》發表的權威人士談話指出，“綜合判斷，中國經濟運行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走勢。要強調的是，這個L型是一個階段，不是一兩年能過去的。”這是決策層對中國未來較長一段時期內經濟走勢的定調，也是這一時期宏觀經濟政策制定的重要依據。所謂穩增長，就是要把經濟增長穩定在這一範圍內，我們不再追求更高的增長，同時，更低增長的容忍空間也非常有限了。



第二是金融業膨脹和金融體系複雜化。自2008年國際金融危機爆發及隨後中國出台“四萬億”刺激計劃以來，中國在傳統銀行業務之外迅速成長出一個龐大的影子銀行體系。到2016年，整個影子銀行體系的規模已經和傳統銀行業務相當。影子銀行業務的發展以規避監管為出發點，隨著監管的跟進又會不斷演變。這種金融業內部層層嵌套的複雜結構，蘊藏著巨大的風險，也對金融監管部門提出了新挑戰。正如一位央行官員所指出的，“近幾年中國金融體系無論是規模還是複雜化程度，均非線性地迅速上升。金融業態呈現保險公司‘對衝基金化’、房地產金融化、非銀機構‘銀行化’等新特點，這些變化超乎業界、監管者和政策制定者的普遍想象。”根據發達國家的經驗，金融業膨脹和金融體系複雜化不但會提高金融危機爆發的概率，還會加劇貧富不均，尤其是財富分配的不平等，動搖經濟發展的根基。中國自2015年就開始了去杠杆進程，此後逐漸加碼，取得了一定成效。無論是去杠杆還是所謂金融去杠杆，其實質最終都是影子銀行的規範和治理。這一進程不可避免地會傷及實體經濟，尤其是在信貸獲取方面本來就處於弱勢的中小企業和私營企業。因此，去杠杆是一場複雜的攻堅戰。



第三是外部經濟競爭的加劇。中國自2001年加入WTO以來，經歷了全球化的黃金期，經濟獲得了巨大發展。近年來，隨著中國製造業能力和科技水平的進步，以及在全球產業鏈上的不斷攀升，中國和發達經濟體之間的經濟競爭日益加劇。今年爆發的中美貿易摩擦，正是這種競爭激化的標誌。世界銀行在本世紀初提出了所謂“中等收入陷阱”的概念，指出經濟體從低收入進入中等收入階段後，發展戰略需要進行調整，否則就有可能出現增長停滯，導致經濟、社會問題叢生。世界銀行的研究特別指出，“中等收入國家往往會被擠在夾縫之中，一邊是作為競爭對手的低工資不發達國家，這些國家在成熟工業領域占據著主導地位；另一邊是作為創新者的發達國家，這些國家在那些正經歷著迅速技術變化的產業領域中具有巨大優勢。”因此，所謂突破“中等收入陷阱”，其實質就是進入技術創新領域，從已有的發達經濟體那裡分一杯羹。以中國的體量和發展速度，無疑會對現有國際分工體系和全球產業鏈造成巨大衝擊，從而遭受各種反彈和責難。

