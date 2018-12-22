以“大知識產權”戰略思維應對挑戰

中評社北京12月22日電／近年來，中國知識產權工作取得長足進步，知識產權創造、保護和運用的環境得到顯著改善，不僅有效促進了中國科技創新和產業升級，而且對全球知識產權保護和流動也產生了積極影響。與此同時，中國知識產權管理還存在一些不適應現實需求的問題，內外部環境變化亦對知識產權工作更好開展形成挑戰。對此，需樹立和強化“大知識產權”戰略思維，以新思維應對新挑戰，進一步優化升級知識產權管理。



工作取得重大進展



經濟日報發表中國社科院工業經濟研究所史丹、鄧洲、趙劍波文章介紹，一是知識產權政策體系不斷完善。2014年以來，中國先後發布《深入實施國家知識產權戰略行動計劃(2014—2020年)》《關於新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》《“十三五”國家知識產權保護和運用規劃》等一系列國家層面的政策文件，建立了國務院領導負責的知識產權戰略實施工作部際聯席會議制度。可以說，中國知識產權政策體系建設得到空前加強，各地各部門深化知識產權領域改革，破除制約知識產權發展的障礙，全面提高知識產權治理能力，推動知識產權事業取得突破性進展，不僅更好保護了國內創新，促進中國經濟發展提質增效，而且使中國知識產權創造、保護和運用的環境更加優化，與先進國家的制度差距明顯縮小。



二是知識產權運用效果更加明顯。隨著中國知識產權創造、保護的環境不斷改善，全社會知識產權保護意識不斷提高，知識產權在促進創業創新、改善投資環境上的運用效果更為明顯。2017年，中國簽訂技術交易合同總額達到1.3萬億元，是2010年的3.3倍，其中涉及各類知識產權的合同金額占到41%。2017年，全國專利質押融資總額720億元，專利質押項目數4177項，年均增速超過60%。2010年以來，版權登記數量的年均增速超過30%，文字、美術、錄像、軟著等版權登記和交易規模呈明顯上升趨勢。知識產權交易不斷繁榮，反映了中國近年來加強知識產權保護的成效開始在知識產權的運用環節得到顯現。同時，中國也是全球知識產權市場最大的買家。2017年中國支付美國的知識產權使用費高達71.3億美元，而在加入WTO初的2001年，中國每年支付全球知識產權使用費僅為19億美元。中國的產業發展與升級、知識產權保護的加強，使美國等發達國家成為最大受益者。



三是知識產權管理改革持續向縱深推進。2014年，集專利、商標、版權行政管理和綜合執法職能於一身的上海浦東新區知識產權局成立，在知識產權綜合管理改革上邁出了新步伐。隨後，多個地區開展了試點，不斷推進的知識產權綜合管理改革對打通知識產權創造、運用、保護、管理、服務全鏈條，以及助推經濟發展提質增效和產業結構轉型升級具有重要意義。2018年，在國務院機構改革中，重新組建的國家知識產權局管轄範圍得到擴充，職能得到增強，這將更好推動自上而下的知識產權管理體系改革。



同時，早在2014年，最高人民法院就決定在北京、上海、廣州專門設立知識產權法院。如今，在北京知識產權法院受理的案件中，涉外案件占比超過30%，其中不乏原被告都是境外當事人的案件，這從一個側面反映了境外權利人對中國知識產權法律制度的信任。



四是應對國際知識產權糾紛能力不斷提升。知識產權制度是以產權的形式使創新和創意具有排他性和競爭性，從而刺激知識的產生、傳播和運用。但是，發達國家為了維護其既得利益，充分利用在專利控制和制度設計上的先發優勢，對其他國家進行限制。這一問題在近幾年集中出現，美國等國家開始有針對性地在中國戰略性新興產業領域設置越來越多的知識產權壁壘，中國成為全球遭遇知識產權糾紛最多的國家之一。儘管面臨巨大挑戰，但中國應對國際知識產權糾紛的能力不斷提高。



一方面，中國自身知識產權保護和管理體系逐步完善，中國嚴格按照相關國際公約進行立法、執法和司法，建立了一套有中國特色的知識產權法律體系和制度，能夠在符合國際規則的情況下實現自我發展。中國研發投入占GDP比重達到2.1%，是僅次於美國的第二大創新投入國。2017年，中國知識產權使用費出口額超過40億美元，顯示了中國知識產權的價值在全球得到越來越多的認可。



另一方面，面對利用知識產權惡意挑釁的行為，中國政府和企業應對的態度更加堅決、手段更加豐富，不斷鞏固在知識產權領域的國際地位。

