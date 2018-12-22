民營經濟要勇當新時代高質量發展的排頭兵

中評社北京12月22日電／改革開放40年來的實踐證明，中國經濟發展能夠創造中國奇跡，民營經濟功不可沒！新時代中國經濟要實現高質量發展，民營經濟不可或缺！



光明日報發表浙江省委統戰部副部長，省工商聯常務副主任、黨組書記徐旭文章表示，新時代改革開放再出發，最根本的是高舉偉大旗幟，彰顯民營經濟發展的強大引領。習近平新時代中國特色社會主義思想特別是有關非公經濟的重要思想，是推動民營經濟發展的“航標燈塔”和“定海神針”。要深刻體悟這一思想的歷史淵源。早在浙江工作時期，時任省委書記習近平親自擘畫的“八八戰略”就強調要發揮民營經濟的優勢，並領導制定系列政策措施，為浙江民營經濟發展制定了路線圖。要深刻體悟這一思想的歷史實踐。黨的十八大以來，民營經濟從理論上得到深化、從政策上得到完善、從法律上得到保障，取得了歷史性發展。要深刻體悟這一思想的歷史飛躍。黨的十九大將“兩個毫不動搖”確立為新時代中國特色社會主義的基本方略，尤其是習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話，為民營企業家吃下了“定心丸”，為民營經濟發展注入了“強心劑”。



文章認為，新時代改革開放再出發，最重要的是打造一流環境，構築民營經濟發展的強大支撐。要打造一流政策環境，全面落實黨中央、國務院的決策部署，切實減輕企業稅費負擔，解決民營企業融資難融資貴問題。要打造一流政務環境，以“最多跑一次”改革為牽引，持續優化項目投資、市場准入和人才引進環境，構建親清新型政商關係。要打造一流創新環境，搶占創新制高點，加大知識產權保護力度，探索實施懲罰性賠償制度，將侵犯知識產權行為納入企業和個人信用記錄。要打造一流法治環境，建立常態化的法律維權協調機制，進一步推進依法行政和司法公正，大力保護民營企業合法權益。



新時代改革開放再出發，最關鍵的是依靠市場主體，激發民營經濟發展的強大活力。廣大民營企業要認真貫徹新發展理念，抓住新一輪科技革命和產業變革的重大機遇，以技術創新為核心，帶動管理創新、機制創新和市場模式創新，進一步推動質量變革、效率變革、動力變革，努力實現中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變。廣大民營企業家要繼承發揚老一代企業家的創業精神和聽黨話、跟黨走的光榮傳統，踐行社會主義核心價值觀，弘揚企業家精神，心無旁騖創新創造，踏踏實實辦好企業，爭做愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會的典範，為實現“兩個一百年”奮鬥目標和中華民族偉大復興中國夢作出更大的貢獻！





