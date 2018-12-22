特朗普簽署法律表彰二戰華裔退伍軍人

該法華裔社區推動者與華裔參議員譚美（前排中）合影 白宮亞太裔倡議圖 中評社華盛頓12月21日電（記者 余東暉）美國總統特朗普20日簽署了《第二次世界大戰美國華人退伍軍人國會金牌法》，以表彰二戰期間在美軍中服役的兩萬多名華裔美國人。



該法案今年9月12日由美國參議院（S. 1050）一致通過，並於12月12日由美國眾議院（H.R. 2358）一致通過。該法案在1943年《馬格努森法案》(Magnuson Act) 75周年紀念日的前5天獲得眾議院通過，《馬格努森法案》廢除了1882年《排華法案》(Chinese Exclusion Act)。



《二戰美國華人退伍軍人國會金獎法案》是一項跨黨派立法，表彰在第二次世界大戰期間不顧當時普遍存在的歧視，參加美軍投入戰場的華裔美國退伍軍人。兩萬多名華裔美國人在美國遭受珍珠港襲擊時響應號召到美國軍隊服役。



白宮亞太裔倡議發表聲明說：“這是送給華裔美國人的一份極好的節日禮物。總統在這項法案上的簽字再次確認，本屆政府承認少數族裔在保護我們國家方面作出的貢獻。他們冒著生命危險，宣誓效忠我們的國家，證明我們都是愛國者。這項法案的通過和簽署，是對勇敢地為國家服務的華裔美國人的光榮承認。”



到1941年，已有10多萬華裔美國人移民到美國。在《馬格努森法案》頒布之前，美國華人社區面臨著廣泛的歧視，部分原因是1882年通過的《排華法案》限制華工移民美國，但華裔美國人依然頑強地融入美國社會，建設社區。特朗普簽署這個肯定二戰華裔退伍老兵的法律，在美國國內再度浮現針對華裔整個群體言論的當下，具有特別的意義。