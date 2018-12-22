支持中小企業重在“授之以漁”

中評社北京12月22日電／當前，中國中小企業在數量上已經“鋪天蓋地”，但與發達國家相比，知名品牌少、品牌內在價值低、品牌發展缺乏整體規劃等問題仍然比較突出。針對中小企業品牌影響力這一“痛點”，電商拼多多近日啟動聚焦中小企業成長的“新品牌計劃”，以互聯網平台的供需對接優勢，扶持1000家覆蓋各行業的工廠品牌。



經濟日報發表時評人苑達安文章表示，中小企業打造品牌的意識相對較弱，一方面是由企業現狀所決定的。缺資金、缺管理、缺人才，使得他們為了眼前的生存，不得不做一些急功近利的事。另一方面，國內外市場變化很快，曾經的一些品牌起來得快、倒下去也快，不少企業面對品牌之路充滿困惑。但毫無疑問的是，擁有品牌是企業做大做強的必由之路。雀巢、金利來、百事可樂……這些世界知名品牌無一不是從小企業一步一步走過來的，其成長路徑清晰顯示了打造品牌的重要性。



文章認為，“授之以魚，不如授之以漁”，為中小企業提供品牌建設服務就是“授之以漁”的好辦法。據悉，“新品牌計劃”的一大創新之處，是通過生產可視化平台直播，讓消費者實時觀看生產流程，打通了生產端和需求端，以透明化生產構建品牌信任機制。這樣做既為企業打開了樹立品牌、傳播形象的一條途徑，也為電商平台打造了一條精簡供應鏈，可謂利己達人。期待更多社會力量加入到中小企業品牌建設中來，利用各自技術優勢、資本優勢，為中小企業發展增強後勁。中小企業更要抓住發展機遇，苦練內功、補上短板，並借助互聯網和大數據技術“快馬加鞭”向前進。

