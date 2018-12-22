威脅懲處調職致蘇啟誠輕生？台官方全否認

台灣日本關係協會秘書長張淑玲。（中評社 資料照） 中評社台北12月22日電／前大阪辦事處長蘇啟誠輕生將滿百日，外傳台灣日本關係協會秘書長張淑玲在駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生前，曾打過一通20分鐘的關鍵電話，張淑玲21日出面駁斥表示，沒有打過這通電話，既然沒打過，就沒有媒體報道所稱相關的電話內容。



對於日前蘇啟誠遺孀發布書面聲明指出，蘇是“不想受到羞辱”以死明志，“外交部”也回應，充分理解並表尊重，也呼籲外界停止炒作或對相關訊息進行臆測，還給家屬平靜的空間。



今年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣民眾妥善協助，而飽受抨擊，9月14日蘇啟誠在寓所輕生，“假消息”原被認為是這起悲劇的主因，但蘇啟誠遺孀日前接受電視台專訪，並發表聲明強調，蘇的遺書未提及假新聞造成壓力，他是“不想受到羞辱”，才選擇以自戕的方式，捍衛名譽。



在蘇家家屬發出聲明後，媒體報道在檢討會召開的前一天，台灣日本關係協會秘書長張淑玲跟蘇啟誠有過一通20分鐘的關鍵電話，張對蘇的言詞苛刻，並且威脅恐嚇，讓蘇備感壓力。



針對於媒體的報道內容，根據台媒報道，張淑玲昨晚出面說明，報道中許多對她個人的指控並非事實，對她的名譽已經造成傷害，若不出面說明好像等於默認，因此做出兩點回應：



第一：她並沒有打過這20分鐘的電話，既然沒有通話，就沒有媒體報道所指的電話內容，在蘇啟誠輕生的兩、三天前，她因有公務在身，並沒有跟蘇有任何聯絡。



張淑玲並說，在關西機場事件發生後，各界有很多指責，“外交部”當然希望趕快釐清，但在未釐清事實前，不可能對相關人員做懲處和調職。尤其蘇啟誠7月才剛就任，即使最後真的有疏失，也會依照比例原則，怎麼可能調職才剛去的同仁，就她所知，“外交部”調職的程序也沒有啟動。



第二，針對東森新聞雲報道，張淑玲是為兒子在日本就學緣故，才積極爭取提早再度駐日，這消息在駐日系統內人盡皆知。對此張淑玲駁斥說，她不但沒有兒子，且沒有任何親戚在日本，並未向“外交部”爭取外放，也沒有聽說“外交部長”官有這樣的安排。



針對媒體指蘇啟誠因可能遭調職、記過，且被預告辦事處同仁考績全部丙等而輕生，“外交部”則強調，公務人員懲處須先確認責任歸屬，並依公務人員考績法及相關規定，提交考績會討論後，才可能做成懲處決議，在未完全釐清責任前，沒有啟動懲處程序的問題。



“外交部”說明，年終考績均於年底作業，不可能在事發當時，未經相關評核程序，即決定考績結果，有關蘇啟誠可能調職的傳言，“絕無此事、絕非事實”。