美國眾議院休會　特朗普政府關門“不可避免”

美國眾議院已休會，特朗普政府關門“不可避免” 中評社北京12月22日電／綜合《波士頓環球報》和俄羅斯衛星通訊社報道，目前，美國國會和特朗普政府就“修墻”撥款一事的“談判”陷入僵局。據一名國會助手稱，美國政府將於當地時間22日凌晨12點01分開始關門，這是不可避免的。



俄羅斯衛星通訊社稱，21日晚上，美國眾議院宣布休會，且沒有批准聯邦政府可繼續運作。這意味著，從當地時間22日凌晨開始，政府機構將“停擺”。



圍繞美墨邊界隔離墻的約50億美元築墻預算，特朗普已與民主黨爭執數月。特朗普幾次威脅國會稱，如果國會不通過“修墻”的撥款，聯邦政府將“停擺”。



為拯救近在眼前的政府“停擺”危機，美國眾議院20日匆忙擬定加入57億美元築墻經費的預算臨時開支法案，並於當天晚些時候以217票贊成、185票反對通過該法案。這項法案將於21日提交參議院表決，考慮到通過該法案至少需要獲得60票支持，而共和黨人在參議院僅占51席，民主黨人均反對為築墻撥款，再加上民主黨兩周後就將接管眾議院，因此媒體普遍認為，該法案幾乎肯定會在參議院遭到否決。



有分析稱，若美國國會議員無法在21日當天解決僵局，就政府支出問題達成協議，那麼美國政府司法部、國務院、財政部、商務部、內政部等9個部門就將自21日午夜開始“停擺”，約80萬名員工將被迫無薪休假。



（來源：海外網）