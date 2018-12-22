特朗普想拒絕非法移民庇護

中評社北京12月22日電／此前，一批從中美洲國家湧向美墨邊境的移民大篷車讓美國總統特朗普感到恐慌，一向非常重視移民問題的他還宣稱，要阻止美國為非法移民提供庇護，但這一要求沒能通得過最高法院這關。



據俄羅斯衛星通訊社報道，特朗普政府一直在為禁止從南部邊境進入美國的非法移民提供庇護做努力，並將行政命令提交至法院。但下級法院認為，特朗普提出的限制庇護的命令違憲。隨後，特朗普政府又對判決結果提出上訴，案件被提交至美國第九巡回上訴法院。



而上訴法院的判決結果是維持原判。保守派法官傑伊（Jay S.Bybee）說道：“正像我們經常被提醒的那樣，法官不能利用自己的職權‘更改’憲法”的內容解釋，同樣地，行政系統也不能這樣做。”



報道稱，當地時間21日，最高法院做出裁決，維持下級法院和上訴法院的判決，否決了特朗普提出的行政命令。投票過程中，約翰（John Roberts）在9位首席大法官中具有決定性的一票，最終他投了反對票，使投票結果變成5比4。



報道指出，因下級法院否決了特朗普的行政命令，白宮20日早些時候還對判決進行了抨擊，在一份聲明中表示：“這樣的判決，只會讓法庭被越來越多沒有價值的案件淹沒，而那些被積壓的案件情況可能會越來越糟。”



特朗普一直非常重視本國的移民問題，在競選總統的過程中，他曾承諾在美墨邊境修建隔離牆，以阻止非法移民進入美國，但目前“修牆”的資金尚未到位。10月下旬，美國防部還在美墨邊境地帶部署5000多名士兵，提高邊境警戒。



（來源：海外網）