一撤再撤　特朗普從海外戰場撤軍為什麼

中評社北京12月22日電／美國政府官員20日披露，繼宣布撤回所有在敘利亞美軍部隊後，總統唐納德⋅特朗普決定實質性地削減駐阿富汗美軍人數。



一些國際媒體解讀，特朗普早就打算從敘利亞和阿富汗兩大海外戰場抽身，以兌現競選承諾。只是，撤軍觸發國內和歐洲盟友不滿。



【一撤⋅再撤】



兩名不願公開姓名的美國官員告訴路透社記者，數以千計駐阿美軍將回撤。美國有線電視新聞網以一名國防部官員為消息源報道，撤軍人數將近7000，大約是駐阿美軍現有人數的一半。



特朗普有意在1月底或2月初發表《國情咨文》時宣布這一決定。



這些消息人士說，特朗普一直私下抱怨美國軍事介入阿富汗，19日向一名贊成撤軍的人抱怨，大致意思是“已經在那裡那麼多年，我們還在那裡幹什麼？”消息人士推斷，特朗普對阿富汗戰事的耐心“消耗殆盡”。



五角大樓拒絕就相關報道回應媒體提問。美國國家安全委員會發言人加雷特⋅馬奎斯說，白宮不談論“今後戰略走勢”。



有線電視新聞網報道，特朗普是在18日、即作出從敘利亞撤軍決定的同一天決心從阿富汗撤回大批部隊。



特朗普19日在社交媒體聲稱在敘利亞擊敗極端組織“伊斯蘭國”，宣布撤回所有在敘美軍部隊大約2000人。媒體報道，這一決定與總統安全團隊多名成員意見相左，令同屬共和黨的國會議員驚訝、不滿，觸發國防部長詹姆斯⋅馬蒂斯20日宣布去職。



路透社20日以4名要求匿名的美國政府官員為消息源報道，撤軍意味著美軍將不再參與針對“伊斯蘭國”的空襲。