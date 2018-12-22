防長馬蒂斯辭職　美國內政不穩定性加劇

圖為8月7日在美國五角大樓拍攝的美國國防部長馬蒂斯。 中評社北京12月22日電／美國總統特朗普20日宣布，國防部長馬蒂斯將於明年2月底去職。這位曾參加海灣戰爭和阿富汗戰爭，綽號“瘋狗”的老將突然遞上辭呈，決定離開，究竟事出何因？他的離開將給美國政壇帶來何種影響？國防部長走馬換將，誰將是下一位繼任者？



觀點不合 馬蒂斯辭職並不意外



一天前，美國總統特朗普宣布從敘利亞撤軍；一日後，便上演了“總統接受國防部長辭呈”的戲劇性一幕。20日，馬蒂斯在寫給特朗普的“辭職信”中寫道“因為你有權擁有一名……想法與你更契合的國防部長，我相信現在是我卸任的時候。”據路透社報道，馬蒂斯辭職“震驚”美國的軍事盟友。



中國國際問題研究院研究員楊希雨在接受新華網採訪時表示，馬蒂斯離職看似令人“震驚”，實屬情理之中。“馬蒂斯履職以來，執政風格相對較為溫和……兩人在總體政策方向和具體政策問題上存在較大分歧，這是馬蒂斯最終去職的最主要原因。”



在總體政策方向層面，楊希雨認為，馬蒂斯與特朗普的價值觀和行事風格不同。特朗普在總體對外戰略上，採取了“我行我素、咄咄逼人”的策略，這與馬蒂斯的政策取向非常不同，“馬蒂斯則更像傳統意義上美國政客和軍人。”



在具體政策問題層面，馬蒂斯採取的觀點與特朗普不睦，具體措施也達不到特朗普的“硬度”要求。例如，在敘利亞問題上，馬蒂斯強調美國應該與盟國“抱團”，暗含批評特朗普從敘利亞撤軍的決定。



從敘利亞撤軍“在美國軍方、建制派看來不可思議！”楊希雨表示，“當特朗普決定從敘利亞撤軍，馬蒂斯發出反對忠告的時候，雙方的矛盾就已經攤到桌面上了。”