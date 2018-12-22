政見不合　馬蒂斯與特朗普“分手”

中評社北京12月22日電／美國國防部長詹姆斯⋅馬蒂斯20日突然宣布定於明年2月離任。



多家媒體報道，馬蒂斯與總統唐納德⋅特朗普政見不合。後者前一天宣布撤回所有在敘利亞的美軍部隊，促使馬蒂斯決意去職。



【“退休”還是“辭職”？】



特朗普當天傍晚經由社交媒體“推特”宣布，馬蒂斯在政府服務、出任國防部長兩年，定於明年2月“光榮退休”。他將很快確定繼任人選。



不過，在美國和國際媒體看來，馬蒂斯不是“退休”，而是“辭職”。



馬蒂斯當天下午在白宮與特朗普見面，隨後宣布“按時下課”。“因為你有權擁有一名……想法與你更契合的國防部長，我相信現在是我卸任的時候。”馬蒂斯在給特朗普的信中寫道，他定於明年2月28日任期結束時走人，特朗普有充分時間提名繼任人選並獲得國會參議院確認。



兩名熟悉當天會面情況的白宮人士告訴美聯社記者，特朗普在橢圓形總統辦公室開小會，氣氛緊張，馬蒂斯沒有能夠說服他改變從敘利亞撤軍的決定，隨後向特朗普告知辭職打算。另一名不願公開姓名的政府官員說，馬蒂斯辭職是他自己的決定，沒有“受到壓力”。



特朗普以共和黨籍總統身份10月接受美國哥倫比亞廣播公司採訪，說馬蒂斯更像民主黨人、可能離開內閣團隊。與馬蒂斯關係密切的人則反覆強調，他不會辭職，要麼遭總統“炒魷魚”，要麼“死在任上”。