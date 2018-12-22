交通部：試點取消省際高速公路收費站

中評社北京12月22日電／昨天，交通運輸部相關負責人在例行發布會上介紹，目前全國範圍內正試點取消省際高速公路收費站，今後人們駕車通過省界處不再需要停車交費。首批全國試點15個收費站設施已拆除，未來將根據情況進一步推廣。



人們在跨省高速路開車時，經常會遇到一個麻煩，在兩個省省界，儘管不需要出高速，仍需要交費結算，再繼續跨省行駛。一旦遇到節假日高峰，因停車交費，往往會給高速路帶來擁堵。以後，這種情況有望逐漸得到改善。



今年5月16日，國務院常務會議作出推動取消高速公路省界收費站的決策部署後，交通運輸部迅速組織各方面力量協同推進，按照“試點先行、穩妥有序”的原則，確定了試點省份，印發了試點技術方案、工程實施方案、測試方案及關鍵技術要求，部省兩級全力開展系統建設及改造工作。



12月20日，交通運輸部就備受關注的收費公路“一法兩條例”（《公路法修正案（草案）》、《收費公路管理條例（修訂草案）》、《農村公路條例（徵求意見稿）》）公開徵求意見。新規删除現行《條例》關於設置省界站的規定，明確收費公路除出入口外，不得在主線上設置收費站。



目前，各項工作正在扎實有序推進。預計在12月底率先取消江蘇和山東之間、四川和重慶之間兩組試點省份共15個高速公路省界收費站，具備條件的正線收費設施將全部拆除。個別收費站因施工條件等原因限制暫不具備拆除條件的，將實行抬杆放行，在後續工作中逐步拆除。屆時，車輛在省界處不再需要停車交費，可以直接通行，在高速公路出口一次性交納通行費。



下一步，交通運輸部將認真總結蘇魯和川渝兩組試點省份試點工作經驗，進一步優化完善相關方案，指導各地深入開展第二批試點工作，並適時推廣。



（來源：北京青年報）