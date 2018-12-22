中評社北京12月22日電／2019年全國研究生招生調查報告發布



史上報名人數最多 290萬人周六迎考研大戰



12月22日，2019年全國碩士研究生招生考試將開考。在大考拉開序幕之前，考研就已頻頻登上熱搜榜單，有調查顯示，今年考研報名人數已經達到歷史上從未達到的290萬人，往屆生報名人數占比上升較快，考生讀研首要動機依然是要提高就業競爭力。



290萬人報考 10餘年增幅最大



根據12月20日中國教育在線發布的《2019年全國研究生招生調查報告》（以下簡稱“報告”），全國碩士研究生報名人數強勢增長，2019年報名人數達到290萬人，較上一年激增52萬人，增幅達到21.8%，成為近10餘年增幅最大的一年，也創下改革開放40年來最高紀錄。



報告顯示，近年來，碩士研究生報名人數呈現快速上升趨勢。具體到各省的報名人數，河南、江西、河北增幅較大，分別達到25.6%、24.8%、22.1%。在今年的考研報名人數構成中，往屆生占比上升較快，逐漸接近半數，成為考生中的重要組成部分。



來自山東某高校園林專業的學生劉曉萌（化名）正在“二戰”備考中，第一次考研時，自己準備得不夠充分，沒有考上理想的學校。“之後我也去找工作了，但發現理想的工作首先學歷要求研究生以上，或者本科加多年的經歷。我不能因為學歷失去理想工作的機會，所以還想再爭取一下，再來一年”。