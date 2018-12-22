指控“網絡竊密”，美國為何樂此不疲

中評社北京12月22日電／最近一段時間，美國針對中國網絡攻擊和間諜活動的指責驟然升級。法國國際廣播電台21日說，自今年7月以來，美國司法部已採用“經濟間諜罪”名義，對至少20個來自中國的個人或實體提出控告和刑事起訴，其中包括美國10月從比利時引渡一名中國江蘇的情報官員。目前，FBI正牽頭調查始於2014年的萬豪遭黑客攻擊案件。美國政府官員和網絡安全研究人員越來越懷疑，中國需要對此事負責。



英國《金融時報》21日援引知情人士的話稱，對兩名中國人起訴是塞申斯在被解除司法部長職位之前立項的“中國行動”的一部分。與此同時，FBI也顯著加大了反擊中國的力度，官員們似乎獲准公布更多有關中國間諜活動的指控，數量遠超過去。



美國《紐約時報》20日評論說，對“中國黑客”的最新指控提醒人們，網絡空間已成為中美之間的主要戰場。《華爾街日報》認為，當前，美國正通過關稅、制裁、起訴與限制投資等手段，尋求阻止網攻和技術竊密行為，並想以更優惠的條款重建與中國的貿易關係。“鑒於中美正在進行緊張談判，以及美方普遍希望對華顯示強硬姿態，特朗普政府內部的部分官員可能急於就黑客攻擊事件的歸屬問題做出判斷。”《華爾街日報》提醒說。



日本時事通訊社21日稱，無論是此前華為高管因涉嫌違反伊朗制裁在加拿大被拘押，還是如今兩名中國人被美國起訴，這些舉動似乎都是為了讓中國在貿易磋商中讓步。“但可以肯定地說，美國都沒有確鑿證據。”日本富士電視台21日評論說。