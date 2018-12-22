美媒炒作中國海軍加速艦艇製造

中評社北京12月22日電／隨著中國開始擁有兩艘航空母艦，發展迅速的中國海軍越發受到外國關注。21日，美國有線電視新聞網（CNN）援引華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）公布的信息稱，通過衛星圖像分析，中國海軍主要造船基地之一、位於上海長興島的江南造船廠近十年來擴張迅速。中國海軍專家李傑21日對《環球時報》記者表示，中國的海軍建設符合維護祖國統一的需要和積極防禦的戰略，對於這方面的“說三道四”無非是對“中國威脅論”的老調重彈。



CNN21日報道稱，衛星照片顯示，中國著名的海軍艦艇造船廠之一江南造船廠自2008年遷至上海長興島以來，10年間面積擴大64%。報道稱，該造船廠的商業建造部分面積過去7年幾乎沒有變化，但軍用部分卻迅速擴張。



戰略與國際研究中心中國實力計劃研究員福納樂稱，“江南造船廠負責製造中國的一些先進軍艦，這些軍艦成為解放軍走向現代化的重要組成部分。”CNN稱，中國海軍近年來發展迅速，僅2016年和2017年就有32艘艦艇加入現役，中國已經承諾要讓中國海軍變為“世界一流”。



戰略與國際研究中心稱，根據衛星觀察，江南造船廠2018年建造了5艘052D型驅逐艦和至少兩艘最新的055型驅逐艦，後者“是亞洲最大、最先進也最有威力的戰艦”。根據中國軍方此前公布的消息，2017年6月，首艘萬噸級導彈驅逐艦055下水。055型驅逐艦擁有目前世界上最先進的武器系統配置，綜合作戰能力非常強，擁有112個導彈垂發裝置，其中包括防空導彈、反艦導彈、反潛導彈和對陸攻擊導彈等。



海軍專家李傑介紹稱，目前055在大連和江南兩個造船廠同時建造，其綜合能力可以說世界領先。“但中國海軍的建設是為了滿足維護國家安全的國防需要，從來不是為了欺負其他國家”，李傑強調，將中國海軍加速發展作為渲染“中國威脅論”的例證是一些外媒的慣用做法，中國海軍的發展還是會按照自己的步伐堅定走下去。



CNN同時也分析稱，中國軍艦建造的速度與美國形成強烈對比。儘管美國軍艦在質量上具有優勢，但近幾年不斷傳出壞消息，包括兩宗在亞太發生的撞船意外，損害了美國海軍的形象。李傑也對此分析稱，客觀上看，中國海軍在質量和數量上與美國海軍還存在差距，雖然這種差距在不斷縮小，但美國方面往往喜歡誇大其辭，從而尋求軍費等利益，“我們必須理性對待差距”。



（來源：環球網）