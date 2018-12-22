哈薩克斯坦展示進口自中國翼龍-1無人機

中評社北京12月22日電／近日，哈薩克斯坦公開了引進自中國的翼龍-1無人機和該機使用的武器，包括AKD-10空對地導彈。該導彈是中國紅箭-10導彈的出口版本，被認為是反直升機和反坦克的利器。



來源：環球網

