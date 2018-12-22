蘇啟誠自殺爭議又起　綠營人士轟吳釗燮下台

吳子嘉。（中評社 資料照） 對台灣駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件，林濁水在臉書發表看法。（照片：林濁水臉書） 中評社台北12月22日電／針對台灣駐大阪辦事處前處長蘇啟誠遺孀發表聲明，指蘇輕生是因為無法接受“被調回台灣”的懲處。前民進黨“立委”林濁水今在臉書發文表示，第一時間駐日官員，尤其是“情報官”應趕快去求證，而非政府自己嚇自己，竟順著民粹壓力決定嚴懲相關人員。另外美麗島電字報董事長吳子嘉也點名，“外交部長”吳釗燮一定要下台！而民進黨垮台，他也要負一部分責任。



根據台媒報道，吳子嘉接受《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪時指出，蘇啟誠輕生事件讓他很火大，吳釗燮也在“立法院”說謊、說假新聞，因此吳釗燮一定要下台。他並指蔡英文接管政府以後，“外交部”的管理糟糕的不得了。



吳子嘉說，一位外交系統出身的部長級好朋友說，他跟蘇處長認識幾十年，蘇處長個性比較內斂、比較沉穩，受日本教育，個性非常剛烈，日本人對這種事很容易就會選擇輕生，這是一種尊嚴的羞辱，“外交部”不能用憂鬱症這種方式來搪塞，很惡劣。



吳子嘉說，如今法院判決出來，蘇啟誠夫人跳出來講話，“外交部”卻還在推卸責任，他警告“外交部”和吳釗燮，不要逼得過兩天蘇太太親自找吳子嘉出來開記者招待會，這將再給吳釗燮一次更大的羞辱。



林濁水臉書全文如下：



巨嬰式民粹思維在台灣永遠不怕退流行。蘇啟誠家屬說，遺書沒有提到假新聞，巨嬰便得到這樣的結論：可見和假新聞無關。那麼蘇家屬不是說假消息是初始原因了嗎？於是巨嬰思維來了：雖然有自殺的果，但是果是天上掉下來的，不是由因產生的。



非巨嬰思維是有果必有因，但是有因的確不一定結果，如果把因和果間的“緣”切斷。這件事，故事編得很扯，首先為什麼全世界國家偏偏只有最不重視人的中國，突然派人去接旅客？其他的國家外交官都在做什麼？



其次又不是遇到關東大地震房子倒光光，一個有本事出國旅行的會媽寶到沒有外交官幫忙就找不到地方住？頭腦一想，緣就斷了。若所有的人都巨嬰到想不來，按理第一時間最有可能切斷緣的，一個是媒體界可以發揮採訪職責，結果媒體界巨嬰到只能跟著假新聞起哄對外交不遺餘力地羞辱，逼政府一定要嚴懲。



第二是駐日官員，尤其是“情報官”趕快去求證，結果巨嬰到自以為真的闖了大禍，努力推卸責任，然後台灣“外交部”和所謂的監督政府的民代們可以當第三個第四個斷緣的，但是他都在賣力鞏固假消息增加緣的連結能量，於是嚇壞了的政府居然順著嚴懲的民粹壓力決定嚴懲了。



到了現在，這些當時鞏固假消息的，又全在推責任，互相痛擊，有的說，就是假消息害的，所以和我無關，有的說，蘇的死，假消息固然是初始原因，但是他死卻跟假消息一點關係都沒有。一個個邏輯不可思議地怪異混亂，真悲哀啊，生活在凶狠的巨嬰成群結伴的國家中。