潘瑋柏稱明年或卸下歌手身份當經紀人

中評社北京12月22日電／據台灣媒體報道，潘瑋柏出道18年，宣布明年將是最後一年。他的世界巡回演唱會20日舉辦記者會，除了宣布將於2019年3月9日唱回台北小巨蛋，更宣布明年可能是最後一年，他表示因為這幾年來身體歷經肺炎、自律神經失調等，深感自己身體需要休息，不排除明年唱完歌後就退居幕後，也許我明年演唱會唱完第一首歌就說“我走了。”



潘瑋柏記者會上皮笑肉不笑，他笑說前幾天參加謝霆鋒的美食節目，一邊講話一邊大吃美食，不慎咬到嘴巴，他變成只能笑一邊，受訪時還不斷碰到傷處，疼得他齜牙咧嘴，這陣子吃得多，他自嘲胖到人生巔峰，之後還有過年，他也沒在怕。他4年前排練小巨蛋演唱會時撞傷頭，造成頭上20公分傷口，問他重回小巨蛋會不會有陰影，他說：剛開始會，撞完100天內去的時候會，但我的個性是做了就要做好給大家看，這次會比較從容，因為事情也過蠻久了，經過那次後，我會把人生看得稍微淡一點。



他話鋒一轉，突然說：明年也許是最後一年。眾人一驚，他解釋：“我把自己當籃球員來看，最近這個年紀（38歲），球員是不是開始有別的規劃，我關注很多副業，人生應該不是只有演藝圈，我不介意去幕後”。難道是封麥？他說：“是把人生腳步放慢，看到很多不一樣的事情，以前1年發一張專輯，現在2年不發也OK，一切就順著路走，沒有給自己設限。”



他坦言會有放下歌手身份的想法，和生病多少有關，他去年10月肺炎住進加護病房，今年2月過年到美國錄音時，身體每天從頭麻到腳、呼吸困難、血壓高又暈眩，自曝每天過得生不如死，被診斷出是自律神經失調，我覺得身體常發生有的沒的，覺得很煩，因為我工作不喜歡睡覺，可能因此有影響，現在比以前注重身體。他笑說有去健康檢查，結果通通沒有紅字，膽固醇還特別正常，我自己也嚇了一跳。



他也表示年紀到了，多少也會想要結婚，但強調現在沒有對象，笑說家裡催婚催死了，種種原因讓他想要慢下腳步，卸下歌手身份，我也不排除當經紀人，簽個小賈斯汀。



（來源：環球網）