外媒：美聯儲宣布今年第四次加息

中評社北京12月22日電／外媒稱，當地時間12月19日，美國聯邦儲備委員會宣布將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到2.25%至2.5%的水平，這是美聯儲今年第四次加息。但在有跡象顯示美國經濟開始走軟之際，美聯儲釋放了明年採取更溫和加息的信號。



據美國有線電視新聞網12月19日報道，在華盛頓為期兩天的利率政策制定會議上，決策者們說，他們明年可能不會像他們以前認為的那樣迅速加息。



鮑威爾在新聞發布會上對記者說：“儘管有如此強勁的經濟背景和我們對健康增長的預期，但我們也看到了一些可能預示經濟走軟的發展。”



另據新加坡《聯合早報》網站12月20日報道，美聯儲在發表的聲明中說，美國就業不斷增長，最近數月來，失業率維持在歷史最低水平。此外，消費水平增長顯著，商業投資較今年早些時候的快速增長開始放緩。美聯儲表示，現有利率將維持在2.25%到2.5%，這將是美國十多年來短期利率最高值。



美聯儲說，儘管金融市場動蕩，美國經濟表現仍然強勁。短期利率調高將使美國人借債更難，從而防止市場過熱。



與此同時，美聯儲還調低對2019年的經濟預期，並說明年的利率調整將從預期的三次減為二次。



此前，美國總統特朗普說，美聯儲通過升息來保持美國經濟發展的舉措是“愚蠢的”。美聯儲主席鮑威爾針對特朗普評論回應表示，加息的決定依賴於經濟數據，與任何政治因素無關。



此外據路透社12月18日報道，美國總統特朗普12月18日進一步尋求向美聯儲施壓，警告美聯儲決策者不要“再犯錯誤”。



報道稱，美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）於12月18日晚些時候開始為期兩天的利率政策會議。



特朗普將經濟作為其政治綱領的關鍵部分，他多次批評美聯儲及其主席鮑威爾。



“不要讓市場流動性變得比現在更差……感受市場，不要只看無意義的數字。祝好運！”特朗普寫道。



（來源：參考消息網）