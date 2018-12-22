韓國防部擬大幅縮減美韓軍演規模

中評社北京12月22日電／外媒稱，韓國國防部長官鄭景鬥12月20日在首爾龍山國防部大樓向總統文在寅匯報2019年工作計劃。根據計劃，每年4月實施的大規模韓美聯合野外機動演習將縮減規模，改為在年內實施，聯合指揮所演習則按慣例在上半年和下半年各進行一次。



據韓聯社12月20日報道，韓美此前每年3月和8月分別舉行“關鍵決斷”（KR）和“乙支自由衛士”（FG）指揮所演習，以電腦模擬等方式進行，該兩大演習名稱也將隨之更改。另外，韓美兩軍正在協商調整每年4月進行的野外機動聯演參加兵力和武器規模，並將時間改為年內進行。這意味著每年4月進行的“禿鷲”軍事演習不僅會更名，如此大規模的機動演習也將不複存在，然而對於是否完全取消“禿鷲”軍事演習，國防部方面表示尚未決定。韓軍單獨進行的太極演習將於明年5月與政府的演習合併實施。每年8月進行的乙支演習提前至5月進行。



另外，國防部還表示，明年將致力於為戰時作戰指揮權的移交做好實質驗證準備。為了建立韓軍戰區作戰主導能力，將通過韓美聯演，驗證適用“未來聯合指揮結構”（韓軍大將任司令、美軍大將任副司令）的1階段作戰能力。



報道稱，構建核心軍事力量，引進F－35A戰鬥機、提升“愛國者”導彈性能、建造“張保皋－Ⅲ”級潛艇等189個項目將正常推進。常備兵力將從59.9萬人減至57.9萬人，到2022年保持在50萬人規模。



另據路透社12月20日報道，韓國國防部12月20日表示，為了提振與朝鮮之間外交斡旋核問題的努力，韓方希望明年與美國進行較小的聯合軍演，縮減大型軍演。



報道稱，隨著朝鮮半島緊張氣氛緩解，美韓今年喊停了多項聯合軍演。



報道還稱，過去美韓年度軍演規模動輒達數十萬軍力以及戰艦、戰機參與，朝鮮甚為不滿，譴責這是在為“戰爭預演”。



韓國國防部說，鑒於核談判已在進行，美韓雙方正討論縮減例行實地演練規模，其中包括2019年初的“禿鷲”軍事演習，並舉辦兩場電腦模擬指揮作戰演習。



（來源：參考消息網）