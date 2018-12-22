人大教授楊光斌：當年文革如今在台似曾相識

中國人民大學國際關係學院院長楊光斌。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月22日電（記者 倪鴻祥）台灣政治大學東亞研究所慶祝創所50週年，今天上午舉行第14屆“兩岸和平研究學術研討會”，討論大國競合下的亞太變遷與兩岸關係。與會的中國人民大學國際關係學院教授、院長楊光斌感慨表示，當年大陸的文革，今天的情景在台灣似曾相識，語畢引起全場大笑。



第14屆“兩岸和平研究學術研討會”上午在政大綜合院館國際會議廳舉行開幕式，主辦單位為政大東亞所與中國人民大學國際關係學院。政大國際事務學院院長邱稔壤與人大國關學院教授、院長楊光斌擔任致辭貴賓，兩人都祝賀政大東亞所成立50週年，雙方還舉行簽約儀式期許持續互相交流合作研究，百餘名政大學生報名聆聽。



畢業於政大東亞所的中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜，預訂晚上出席政大東亞所50週年慶活動。



楊光斌致辭時感慨的表示，1968年台灣政大東亞所成立研究大陸的時候，當時大陸在文革，當然今天的情景在台灣似曾相識，語畢引起全場大笑。



這場研討會進行一整天，總共分為四場次，第一場為圓桌論壇，探討“兩岸關係新局勢”主持人為政大名譽教授邱坤玄，與談人是：人民大學國際關係學院教授時殷弘、林紅，淡江大學陸研所名譽教授趙春山，前“國安會秘書長”、政治大學名譽教授蘇起。



第二場探討“中國內部情勢發展”，論文發表人為楊光斌、台灣開南大學公共事務管理學系副教授張執中與政大東亞所碩士研究生楊博揚；評論人是政大國際關係研究中心主任寇健文、人大國關所教授周淑真。



第三場探討“亞太區域變革：大國關係與兩岸關係”，論文發表人為時殷弘、台大政治系教授張登及、人大國關所教授王英津；評論人為文化大學社科院院長趙建民、人大國關所教授、副院長方長平，淡大陸研所教授張五岳。



第四場探討“亞太區域變革：區域和平與爭端”，論文發表人為韓國外語大學教授康埈榮，新加坡聯合早報中國新聞組副主任李氣虹，日本法政大學教授福田圓；評論人為人大國關所教授、副院長黃大慧，政大東亞所副教授楊昊、人大國關所教授宋偉。