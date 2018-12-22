什麼是人類最大威脅？美國的金融和軍事侵略

中評社北京12月22日電／德媒稱，美國的金融和軍事侵略是對人類的最大威脅。



德國《青年世界報》網站12月18日刊登評論稱，最大的野蠻威脅是美國對任何尋求自己獨立外交或經濟政策的國家的金融和軍事侵略。在這方面，美國政府已將中國和俄羅斯當做長期的主要對手。為實施這項戰略，美國也將把德國和其他歐洲國家納入其勢力範圍內。



文章稱，自第二次世界大戰以來，美國外交通過秘密和經常的暴力干預影響了歐洲政治。此時值得一提的是，希臘的殖民統治或在意大利秘密行動的北約“短劍”組織。



文章指出，華盛頓試圖通過監理北約主導歐洲外交政策。沒有可以為國家預算赤字提供資金的中央銀行，歐元區是建立不起來的。由此實施了確保該貨幣聯盟不會對美元霸權構成威脅的緊縮制度。



正如美國駐聯合國代表和美國國務卿所表述的那樣，美國將自己描述為不可或缺的國家意味著什麼？它意味著其他國家必須依賴美國。只有這樣美國才能成為必不可少的。



文章稱，1945年後，美國的金融帝國主義通過布雷頓森林體系得到確保。美國在國際貨幣基金組織中擁有否決權。如果要向那些違反美國新自由主義外交政策的國家提供貸款，它可以行使否決權。這也意味著傳統的信貸標準被放棄。在外貿領域，美國在世界銀行的戰略是阻止其他國家生產糧食和其他作物，以免減少對美國農業的依賴。