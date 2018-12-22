中方回應美“西藏法案”：粗暴干涉中國內政

中評社北京12月22日電／在12月20日中國外交部例行記者會上，有記者提問美國政府簽署了“2018年對等進入西藏法案”，這或許將限制一些中國官員進入美國。中方對此有何評論？



外交部發言人華春瑩稱：“我們對美方執意簽署美國會通過的所謂‘2018年對等進入西藏法案’表示堅決反對。正如中方多次指出，該法案嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向‘藏獨’分裂勢力發出嚴重錯誤信號，對中美交流與合作具有嚴重危害性。”



華春瑩還強調：“西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。中國西藏和其他四省藏區對各國人士是開放的。2015年以來，僅美國訪藏人員就將近4萬人次。同時考慮到當地特殊的地理和氣候條件等因素，中國政府依法依規對外國人入藏採取一定管理措施，完全必要，無可厚非。美方有關法案對中方的指責罔顧事實、充滿偏見，我們對此絕不接受。如果美方將該法付諸實施，必將給兩國關係及雙方重要領域交流合作造成嚴重損害。中方必將採取有力措施堅決維護自身利益。”



華春瑩還稱：“中國對外開放的大門只會越開越大，西藏也會越來越開放。中方歡迎更多外國人士到中國西藏地區訪問、旅遊、經商，這一政策不會改變，但前提是必須遵守中國法律和相關規定，履行必要手續。”



華春瑩說：“我們敦促美方充分認清涉藏問題的高度敏感性，停止利用涉藏問題干涉中國內政，不得將該法付諸實施，否則由此產生的後果只能由美方負完全責任。”



（來源：參考消息網）

