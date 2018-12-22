藍營新科議員砲火猛烈　轟謝長廷下台

針對台灣駐日外交官蘇啟誠之死，羅智強在臉書連發數則貼文猛批謝長廷。（照片：羅智強臉書） 中評社台北12月22日電／對於台灣駐大阪辦事處長蘇啟誠遺孀20日發布書面聲明及受訪指出，蘇在遺書裡未提假新聞，是“不想受到羞辱”以死明志，中國國民黨台北市議員當選人羅智強、游淑慧砲火猛烈，在臉書上連發數則貼文直指是駐日代表謝長廷逼死蘇啟誠，應下台負責。



羅智強昨日在臉書發文說，逼死蘇啟誠的，不是“輿論”，不是“別人”，就是民進黨政府、就是謝長廷！



游淑慧也在臉書發文說，蔡英文應立即召回謝長廷，公開說明並下台負責。



謝長廷則對上述指控表示要提告。



以下為羅智強21日臉書全文：



謝長廷要告我，歡迎！



為什麼我說是民進黨和謝長廷逼死蘇啟誠，我“再說一次”，讓謝長廷可以告得清楚一點。也讓社會再次公評，我說的是不是合理評論，有沒有道理？



這世界上有兩種鱷魚。第一種鱷魚，吃了人不掉淚！另一種，吃了人還假裝掉淚。而大阪代表處蘇啟誠處長的輕生，讓我們看到民進黨政壇，充斥著這第二種鱷魚。



我要說的是，逼死蘇啟誠的，不是“輿論”，不是“別人”，就是民進黨政府、就是謝長廷！



蘇啟誠往生後，我就接到許多訊息，希望我代他申冤。蘇啟誠是溫文和善的外交官，且日文非常好，工作認真，發生這樣憾事，令人心痛不捨，但他是被逼承擔過多不當壓力才會走上絕路。



而這個壓力源頭，就是謝長廷和民進黨。



在關西機場接人風波發生後，外界責備指向的就是謝長廷。一責，日本天災，台灣人民受困，他卻忙於國內政爭，不聞不問；二責，大陸駐外單位有派車接人，謝長廷卻只會推諉。



而是誰開第一槍去究責“大阪辦事處”？就是民進黨和謝長廷！謝長廷說：“大阪辦事處如果是錯，那大阪應該道歉嘛！”、“大阪是屬於“外交部”任命的”、“我們的大阪不是我啦，坦白講我又離大阪572公里。”



但謝長廷的推諉說法，卻獲得綠營多路人馬共同呼應！“綠營人士”透過媒體大放話，稱謝長廷完全沒責任，要求大阪辦事處負責，還說一切都錯在外交官不能政治任命；民進黨“立委”蔡適應等人立馬跟進，劍指大阪辦事處“神經慢半拍”、“該負責任”；“PTT帶風者”，也在網路帶風向，稱謝長廷背黑鍋，一切都是大阪辦事處的錯；親綠媒體、名嘴再推波助瀾！



民進黨上下一片殺伐之聲，最後逼得蘇啟誠在檢討會召開前走上絕路！現在謝長廷才來掉眼淚？



在蘇啟誠輕生前，從駐日代表處到“外交部”，這群人從頭到尾沒有幫他說一句公道話，安慰他一句或鼓勵他一句話，只有究責、究責、再究責。直到蘇啟誠輕生了，這些民進黨的官爺們才開始說震驚、不捨，並流淚！



一群“會掉淚的鱷魚”，吃了人，還大喊善哉慈悲、切莫殺生。能令人不怒？



以下為游淑慧21日臉書全文：



蔡英文應立即召回謝長廷，公開說明並下台負責！



家屬聲明的重點：



1，#遺書只有家屬看過。

但謝長廷竟然能在自己臉書上引述遺書內容，身為駐日代表，公然捏造部屬遺書？你還有什麼不敢假的？



2，#蘇處長遺書未提假新聞構成壓力。

謝長廷和無恥政客不斷以假新聞構成他輕生，是企圖轉移責任。



3，遺言“#不想受到羞辱”，是因上級要他檢討報告，隔天還要檢討會議？

這個上級是誰？是不是硬要把責任往蘇前處長身上推？要他為誰扛責？



一個專業外交官之死，換不到一個真相嗎？

請蔡英文立即召回謝長廷，回國公開說清楚！