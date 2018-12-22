美國人到底在害怕中國什麼？

017年4月8日，在美國安阿伯密歇根大學藝術博物館，密歇根大學藝術史系終身教授包華石（馬蒂·鮑爾斯）（前左）與英國倫敦大學亞非學院藝術史教授馬嘯鴻（沙恩·麥考斯蘭）（前右）討論中國古畫《著色山水》（後景玻璃櫃中）。 中評社北京12月22日電／港媒稱，在美國已經生活了70年的中美政策基金會會長王冀表示，中美關係似乎正處於幾十年來的最低點。對於這種現象，他指出了原因所在：普通美國人對普通中國人既不了解也沒有過多少接觸。



《南華早報》網站12月19日發表題為《當美國人害怕中國時，他們真正害怕的是什麼？》的文章稱，美國人對中國的疑神疑鬼是由美對華鷹派的狹隘觀點造成的。遺憾的是，普通美國人對中國政府持懷疑態度，對普通中國人則一無所知。



報道稱，如今，中美關係似乎正處於幾十年來的最低點，雙方的這種看法還伴隨著誤解和懷疑。在這樣的環境下，如何向美國年輕人教授中國歷史和文化至關重要。



王冀在美國已經生活了70年，在2016年退休前曾在喬治敦大學教授了60多年的歷史。他表示，在教歷史的時候，他會很小心地為學生挑選西方學者和中國學者編寫的書籍，希望他們能夠形成自己對中國的看法。



然而，如今，在美國，研究中國問題的學生被教授的教科書大都是由美國人編寫的書籍，且其書單還在日漸縮窄。在美國，研究中國問題的專家也越來越難以發表與政府和媒體反華言論相矛盾的對華觀點。在未來幾十年裡，這一切可能會對美國的對華政策產生可怕的影響。