沈君山百日追思會　馬英九、綠營大老出席

馬英九出席清華大學已故前校長沈君山追思會。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月22日電（記者 黃文杰）新竹清華大學22日上午以音樂會及圍棋局來追思已故前校長沈君山，馬英九、中華文化永續基金會董事長劉兆玄、“總統府資政”姚嘉文、作家龍應台等人都出席，分別發表感言，緬懷他們心中永遠的好朋友。



清華大學前校長、知名物理學家沈君山今年9月12日上午病逝於新竹馬偕醫院，享壽87歲。當年身為“政壇四公子”的沈君山，致力兩岸關係，對島內的族群融合也盡心盡力。台灣三大政治血案中的林宅案、陳文成案，以及美麗島事件，沈君山皆努力協助受難家屬，扮演黨外人士與執政者的溝通橋梁。



沈君山在1932年於大陸南京出生，1949年來台，70年代受保釣運動號召，1973年辭去美國教職返台服務，歷任台灣清華大學理學院院長、“行政院政務委員”、國統會委員、台灣清華大學校長等職。在許多國際會議上，沈君山代表台灣開啟兩岸平等對話的基礎，同時為台灣的人權自由貢獻心力，與70年代黨外人士一同歷經台灣民主化的過程，並致力不同族群間的融合協調。



“浮生後記”除詳述兩岸關係議題，也收錄他在1990年至1992年期間，和大陸前國家主席江澤民的三次晤談始末。



新竹清華大學舉行沈君山百日追思會，首先由清華大學語言學研究所教授蔡維天吟唱詩詞、主持人是清華大學生科系教授李家維引言，接著清華大學校長賀陳弘致詞。



會中安排清華大學音樂系弦樂團演出，包括馬英九、劉兆玄、姚嘉文及龍應台文化基金會董事長龍應台、《遠見雜誌》創辦人高希均分別致詞緬懷，最後播放“此生泛若不繫之舟”紀念短片，以及沈君山公子沈曉津致詞。



下午1點半，新竹清華大學舉辦紀念棋局，由沈君山義子、旅日棋士張栩名人與清華大學學生棋王王元均對弈，沈君山生前棋友林海峰國手重點講解，清大旺宏館圖書館一樓大廳有沈君山紀念展。