時殷弘：特朗普對華戰略施加空前壓力與威脅

中國人民大學國際學院教授時殷弘。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）中國人民大學國際學院教授時殷弘22日在研討會上表示，美國總統特朗普在對華關係上是殘忍的戰略家，其戰略戰術是施加空前的壓力與威脅，盡可能獲得最大利得，核心目的是要在高技術領域永遠壓制中國。在台灣問題上，兩岸有相對緊張，也有相對緩解，持嚴肅審慎態度，是每一方唯一的選擇。



政治大學東亞研究所22日舉行東亞所五十周年所慶系列活動：第十四屆“兩岸和平研究”學術研討會，主題為“大國競合下的亞太變遷與兩岸關係”，場次一為圓桌論壇“兩岸關係新局勢”。主持人為政治大學名譽教授邱坤玄，與談人包括中國人民大學國際學院教授時殷弘、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學名譽教授蘇起、中國人民大學國際關係學院教授林紅。



時殷弘在論壇中表示，他想講的題目是“恆定”與“劇變”，在恆定部分，美國的中國政策有7項內涵，自中美建交以來基本上不變，第一，台灣地位未定；第二，以台灣關係法維持台灣維持自衛能力；第三，不支持“台獨”；第四，反對台海任何一方單方面改變現狀；第五，台灣問題必須和平對待，不能使用武力；第六，支持台灣民主化；第七，支持台灣拓展國際空間。



時殷弘指出，但這七項內容現在正在劇變的空間當中，今年開始美國總統特朗普認為，在朝鮮問題上已把中國用處榨乾，接著迫不及待在戰略、貿易甚至在意識形態幾條戰線上對中國大翻臉，這是劇變。



時殷弘表示，在對華關係上，特朗普是殘忍的戰略家，其戰略戰術是施加空前的壓力與威脅，為了盡可能獲得最大利得，今年初開始，特朗普將這套殘忍和絕情用於對華經貿，要求中國改變經濟發展模式和工業政策，核心目的是要在高技術領域永遠壓制中國。



時殷弘強調，今年初開始，中美各類矛盾全面嚴重加劇，中美關係進入緊張狀態，中國及俄羅斯被特朗普政府正式列為短期中期和長期的主要對手，特朗普簽署台灣旅行法，顯著增進與台灣公開、秘密的軍事合作，強化對台的外交支持，美國在南海的航行比奧巴馬政府時期還多，針對中國的印太戰略聯盟正得到推進。



時殷弘表示，在台灣問題上，整體來看，兩岸有相對緊張也有相對緩解，但在凡人可預見的程度內只會繼續加劇，而且隨著台灣島內政治及美國政治等影響，他認為，持嚴肅審慎態度，是每一方唯一的選擇，



時殷弘指出，中國大陸有13億人，將來會崛起，而且也許會進入世界舞台中心，台灣做一個審慎的判斷和選擇，對台灣2300萬人的安全與福祉是極為重要的，而中國也要審慎，否則是13億人倒楣。