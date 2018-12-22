外交官之死　藍委要求蔡政府成立調查小組

國民黨“立法院”黨團痛批“外交部”，並嗆謝長廷應該要下台負責。（中評社 黃筱筠攝） 國民黨“立法院”黨團痛批“外交部”，並嗆謝長廷應該要下台負責。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月22日電（記者 黃筱筠）駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件，疑雲未解，中國國民黨“立法院”黨團今日上午召開記者會指出，蘇前處長輕生以來已經3個月，但是“外交部”沒調查，讓蘇死得不明不白，他們要嚴厲譴責“外交部”，希望“外交部”給予外界一個交代。



國民黨“立院”黨團書記長曾銘宗表示，希望由“行政院”邀請公正人士組成公正調查小組，1個月內公布調查報告，依照調查報告追究相關人員的責任，包括：“外交部長”吳釗燮以及駐日代表謝長廷等人的責任。



國民黨“立法院”黨團上午舉行“外交官之死 全民要真相”記者會。



國民黨“立委”李彥秀表示，謝長廷有想過蘇處長家屬感受嗎？到現在只看到謝長廷對自己維護，對自己官位的維護，如果家屬看到謝長廷的7點聲明，一定會非常難受。謝長廷把責任推給假新聞，推卸責任的結果讓家人無法接受，蘇處長百日後，家屬還要站出來希望釐清真相。



李彥秀痛批，民進黨現在只處理假新聞，但是沒有調查清楚，只是找事務官扛責任，“外交部”如果只是龜縮，這件事應該無法善了。謝長廷的態度打擊職業外交官的士氣，無法有人管得住謝長廷。



她怒嗆，謝長廷應該要下台負責！外交委員會下週還有駐外單位預算還沒審完，希望謝長廷從日本飛回來，他既然可以在選舉回台跑透透，也請他回來台灣把整件事情交代清楚。



國民黨“立委”呂玉玲表示，“外交部”明確告訴她，負責聯繫就是台灣日本關係協會秘書長張淑玲，但是他們現在通通出來否認，“外交部”公信力越來越低，蘇處長之死是否“外交部”有隱匿事情，“外交部”要撤查清楚，相關人事要召回來台灣調查清楚，我們不排除此時此刻“外交部”無法給交代，要求第三方“行政院”成立調閱小組，給過世的蘇處長一個清白。

