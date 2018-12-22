強大的國內市場是中國發展潛力所在

中評社北京12月22日電／“中國要實施更大規模的減稅降費”“2019年中國將進一步擴大開放”“中國提出明年抓好加快經濟體制改革等七大任務”……昨天，中央經濟工作會議的內容一經公布，便受到許多外媒的關注。每年年末的中央經濟工作會議一直是外界探尋世界第二大經濟體來年“經濟政策總基調”的窗口，今年由於特殊的國內外形勢，尤其是中美貿易摩擦帶來的不確定性增多，世界經濟下行壓力加大，外界對中國宏觀經濟政策的動向尤其看重。會議對困難和複雜形勢顯然有清醒認識和全盤考慮，既提到“穩中有變、變中有憂”的外部環境，又強調要認清我國長期向好發展前景，並提出“促進形成強大國內市場”等重點工作任務。新加坡《聯合早報》21日稱，即使2019年中國“經濟下行壓力有所加大”，也只是外部衝擊所致。政府只要穩定好投資者、消費者包括民企的信心，中國經濟依然會保持較快增長。



明年七大重點任務



韓國紐西斯通訊社21日稱，決定中國2019年經濟政策基本方向的中央經濟工作會議當天結束。2019年是新中國成立70周年，也是全面建成小康社會關鍵之年。習近平總書記在會上發表講話，總結2018年經濟工作，分析當前經濟形勢，並就2019年經濟工作做出部署。會議強調將繼續堅持穩中求進的工作總基調，並將穩就業、穩金融等作為重要課題。



《華爾街日報》稱，21日結束的中央經濟工作會議為明年經濟政策定下總基調，明年繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，適時預調微調；積極的財政政策要加力提效，實施更大規模的減稅降費，較大幅度增加地方政府專項債券規模。會議坦承經濟面臨下行壓力，要保持經濟運行在合理區間，進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，提振市場信心。台灣《聯合報》稱，市場分析認為，會議要求中國經濟2019年保持“運行在合理區間”，這有待明年三月全國兩會進一步發布經濟增長目標，預計全年經濟增速將保持在6.3%至6.5%的區間。



“實施更大規模的減稅降費”是最受外媒關注的焦點之一。路透社稱，中國今年減稅降費1.3萬億元人民幣，並承諾2019年進行更大規模的減稅降費。這引來一些經濟學家對於中國財政赤字率是否應突破3%的辯論。報道還提到一個細節：在中央經濟工作會議內容公布之前，國務院金融穩定發展委員會辦公室周五午後發表聲明稱，注意到網上關於中央經濟工作會議決定不減稅不降費等傳聞，這與事實相反。



“最好的新年禮物”，德國財經網21日稱，加大減稅降費可以進一步減輕企業和個人的壓力，相當於政府贈送的“禮包”。今年10月中國實施了個稅改革，將徵稅門檻從月收入3500元提高到5000元。



“中國發出信號，要為經濟提供更多支持”，法新社稱，債務問題和貿易戰讓中國經濟增長承受壓力。中國最高決策層表明，明年要通過減稅和其他政策措施為經濟提供更多支持。中央經濟工作會議還強調，進一步開放中國的經濟，加強知識產權保護，並推進中美經貿磋商。報道稱，推動全方位對外開放是明年七大重點工作任務之一。北京將採取措施放寬市場准入，保護外商的合法權益特別是知識產權，允許更多領域實行獨資經營。