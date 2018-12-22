日本大增防衛預算應對中國

中評社北京12月22日電／日本政府21日在內閣會議上敲定2019年度國家財政預算案及防衛預算案。兩項預算金額均創下歷史新高，且都連續7年處於增長狀態。中國人民大學國際關係學院副院長黃大慧21日對《環球時報》記者表示，日本防衛預算不斷增加，已遠超出“專守防衛”的需要，發出很危險的信號。日本在野黨及媒體則指出，連年增加的預算金額會加重下一代人的負擔，令日本迎來財政危機。



據日本時事通訊社21日報道，在當天內閣會議敲定的預算案中，防衛預算費用達到5.2574萬億日元（約合3213億元人民幣），較去年增長1.3%，日本防衛費連續7年增加。



報道稱，日本防衛省大量購買武器設備，是防衛預算再創新高的主要原因。為強化導彈防禦體系，防衛省計劃用1757億日元購買相關設備以完善“陸基宙斯盾系統”，同時還接受由美國政府報價和確定交貨期的“對外有償軍事援助”採購，斥資681億日元採購6架美國最尖端隱形戰機F－35A，並且計劃花費79億日元購買搭載在F－35A上的遠程巡航導彈“JSM”。為實現海上自衛隊護衛艦“出雲”號事實上的航母化，防衛省列入調查戰機起降時對船體影響的費用7000萬日元。此外，防衛預算中還列入了強化西南群島島嶼防衛的高速滑翔彈研究費139億日元、以5馬赫以上速度飛行可突破對方雷達網的“高超音速巡航導彈”研究費58億日元，以及監視“太空垃圾”情況的系統建設費260億日元等。



日本政府此前公布的《防衛計劃大綱》和21日公布的防衛預算都被外界普遍視為針對中國。法新社21日稱，安倍政府認為，考慮到不斷增加的地區安全挑戰，增加防衛預算十分必要。而這種挑戰來自朝鮮半島的緊張局勢，以及對於中國軍事力量的“強烈擔憂”。



中國人民大學國際關係學院副院長黃大慧21日在接受《環球時報》記者採訪時說，此次日本大幅增加防衛預算，用意非常明顯，就是為應對中國，“應對中國崛起，被日本視作21世紀最大的外交課題”。黃大慧指出，冷戰結束以來，日本一直強調要做個“普通國家”。這些年，特別是安倍再次上台後，日本防衛預算年年增加，就是要增強“自主防衛力量”，打造一個“能戰國家”，實現日本的“普通國家化”。他說：“現在防衛預算再創新高，遠遠超出‘專守防衛’的需要，發出了很危險的‘軍事大國化’信號。”黃大慧認為，航母以及F－35戰機都是進攻性很強的裝備，這些裝備都到位後，日本的“專守防衛”戰略就更加名存實亡了。