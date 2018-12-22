韓美朝糾結豁免與制裁，韓方在仰“美”鼻息

中評社北京12月22日電／據韓聯社21日報道，韓國和美國當天舉行涉朝工作組第二次會議，雙方就韓朝鐵路和公路對接等多個韓朝合作項目達成共識。美國對朝政策特別代表比根認為，此次美韓磋商有助於推動美朝磋商取得進展。



據韓國外交部和平交涉本部長李度勛介紹，韓美雙方在21日的會議上商定，對韓朝跨境鐵路和公路對接項目豁免制裁，該項目開工儀式有望於26日如期舉行。據了解，雖然開工儀式並不違反聯合國安理會對朝制裁決議，但為舉辦開工儀式向朝方運送的物資需提前申請豁免制裁。韓美當天還商定對韓朝共同挖掘遺骸以及向朝鮮提供抗流感藥品達菲兩個項目也給予豁免制裁。此外，就韓國政府決定通過聯合國兒童基金會和世界糧食計劃署等國際組織向朝鮮提供800萬美元規模的人道主義援助一事，韓美一致認定人道主義援助不在制裁範圍內。李度勛強調，韓美均認為，今年年末至明年年初是半島實現完全無核化並構建永久和平機制的重要時期，雙方商定為早日重啟美朝間務實對話協商共同努力。



比根會後也稱，美方熱切希望與朝方代表就第二輪美朝首腦會談具體事項進行磋商，但目前還未確定會談的時間和地點，美朝將就此繼續努力，爭取取得積極成果。比根同時強調，美方無意為推進美朝協商而緩解對朝制裁，但將繼續考慮積累美朝互信。韓國JTBC電視台稱，美國在韓朝合作項目上給予制裁豁免，給目前陷入困境的南北交流帶來了轉圜機會，同時此舉也是美欲引導朝鮮走向談判桌的暗示，即向朝鮮傳遞美國一定會舉行首腦會談的肯定信息。



就在韓美謀求無核化談判突破之際，朝鮮21日通過外宣媒體“我們民族之間”刊登署名評論文章，指責韓方一直看美國臉色行事，造成朝韓合作項目沒有進展。文章批評韓國外交部日前在駐外使領館長官會上，將朝韓、朝美對話歸功於其發揮的主導性作用，是“王婆賣瓜”式的邀功之舉，並諷刺韓外交部其實對今年半島局勢發展的原因、動力和結果都分不清楚。文章強調，若韓政府今後仍像現在這樣仰“美”鼻息、曲意迎合，那麼圍繞半島的任何問題都不會得到解決。韓媒普遍認為，朝鮮發表這一文章，是由於對朝經濟制裁至今沒有鬆動跡象，而韓政府的對美斡旋也不見成果，因而表達不滿。



（來源：環球網）