男子20年後攔路扇老師耳光被抓

中評社北京12月22日電／昨日中午，記者從上海鐵路公安局杭州公安處杭州東站派出所獲悉，“20年後攔路打老師”當事人常某堯於當天11時許被抓獲，當時他正準備乘車返鄉處理此事。被抓前一晚，常某堯曾在當地貼吧發視頻為自己辯護。



近日，據媒體報道，洛陽市欒川縣籍33歲男子常某堯蹲守在街道邊，待20年前教過的老師張某林經過時，將其電動車攔下，對其扇耳光、辱罵，並讓同伴拍攝視頻，該老師被打後沒有還手，連稱“對不起”。此視頻曝光後，引發社會廣泛關注。常某堯本人則發文自辯稱當年上初中時因家庭貧困沒錢沒權，在欒川縣實驗中學被該老師任意欺負踐踏尊嚴，多次把他踩在腳底下連踹十幾腳，對他的心靈造成了一輩子的傷害。事後，欒川縣警方回應稱已展開調查，與此同時，多位自稱常某堯同學的網友紛紛站出來發聲，稱常某堯性格樸實、為人仗義，一定是被張某林的欺辱造成了心理陰影才打人，還有人自稱張某林的學生，說當年上學時被他打得很慘。



事情持續發酵，常某堯本人亦多次在網上發聲自辯，表示就此事給教師群體造成的傷害致歉，但致歉對象“不包括張某林”。在11月19日晚間發布的自拍視頻中，常某堯表示，兩人都有錯，各占50%。有十多個同學與他聯繫，願意為他作證，證明張某林曾在課堂毆打他。而被打老師張某林事發後並未報警，領導稱其是覺得被學生打不光彩所以沒說，但稱其精神狀況不好，情緒不穩定，校方已代其報警。



昨日中午，記者從上海鐵路公安局杭州公安處杭州東站派出所獲悉，常某堯已被抓獲。該派出所表示，20日上午接到河南警方關於協助抓捕常某堯的請求，在當日11時許將常某堯抓獲。



（來源：環球網）