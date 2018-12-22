安理會再次延長聯合國敘以觀察員部隊任期

中評社北京12月22日電／聯合國安理會21日通過決議，將部署在敘利亞和以色列邊境地區的聯合國脫離接觸觀察員部隊（觀察員部隊）任期延長6個月，至2019年6月30日。



決議強調，敘利亞和以色列均有義務遵守《部隊脫離接觸協議》，敦促雙方保持克制，防止違反停火協議和進入隔離區的行為。決議指出，隔離區內不應有任何軍事活動，包括敘利亞政府軍和敘反對派武裝團體的軍事行動。



與此同時，決議歡迎敘利亞與以色列占領的戈蘭高地之間的庫奈特拉口岸於今年10月重新開放，鼓勵各方為觀察員部隊執行任務提供必要支持。



在觀察員部隊人員陸續返回隔離區陣地的背景下，決議敦促各武裝團體放棄觀察員部隊陣地，並交還維和人員的車輛、武器和其他設備。以色列在1967年第三次中東戰爭中占領敘利亞庫奈特拉省戈蘭高地。1974年，敘以兩國達成在戈蘭高地實現停火的脫離接觸協議。根據協議，聯合國脫離接觸觀察員部隊進駐以色列撤出的戈蘭高地東部狹長地帶，監督以敘停火情況。2011年敘利亞國內衝突爆發後，敘利亞政府軍與反政府武裝在這一地區屢有交火，危及聯合國脫離接觸觀察員部隊安全。2014年9月，觀察員部隊撤至敘以脫離接觸地區以方一側。今年8月，聯合國證實觀察員部隊已開始逐步返回之前撤出陣地。



（來源：新華網）