柯文哲：當市長不要踩紅線　以對話代替對抗

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月22日電（記者 鄭羿菲）針對日前雙城論壇晚宴提及“兩岸一家親”，論壇卻不提的原因，無黨籍台北市長柯文哲22日受訪時表示，有講過、表達態度就可以了，不用一直講。至於有學者解讀要選2020就要講更多，柯文哲說，當市長不要去踩紅線、考60分就及格，當“總統”要80分，但大陸現在的考卷滿分只有70分，還是那句話，以對話代替對抗，大家聊一聊總會有可接受的方法。



媒體再追問柯市長現在考幾分？柯文哲重申，他不曉得，他只說滿分是70分，一般來說60分就及格了，“坦白說他們給市長的標準很低，不要去踩他紅線就好了”。



柯文哲22日出席“台北商業大學101週年校慶典禮”，會前接受媒體訪問時，被問到雙城論壇晚宴提到兩岸一家親，但隔天的論壇卻沒有提，是否因為海協會前會長陳雲林來台？柯文哲詫異道，這跟陳雲林有什麼關係？他覺得有講過就可以，不用一直講，表達我們的態度就好了。



媒體追問柯文哲一開始稱“九二共識”、“兩岸一家親”被污名化，後來為什麼改為標籤化？柯文哲說，標籤化比較中性的名詞，這兩個名詞在台灣一講，不爽的人就一大堆，“我有跟大陸講過想想看啦，看有沒有辦法協商出一個大家都可以接受的名詞”，這一下子大陸也想不出來，他就說不要緊，那這次就先照舊。



媒體追問所以污名化是一開始內心的想法，後來才修正？柯文哲認為，其實比較正確的說法是標籤化，還有人說九二共識是一邊一國，這讓他感到很奇怪到底從哪來。



至於有學者解讀柯文哲若要選2020，就必須在兩岸議題上講更多話，柯文哲並不否認地表示，唉唷，這其實當市長考60分就及格，當“總統”要80分才及格，可是大陸現在出的考卷滿分只有70分，他覺得這也是很大的問題。



媒體追問，所以柯市長現在是70分嗎？柯文哲說，沒有啦，現在是60分，我們的及格標準是60分，但你要當“總統”要80分，但考試卷最高分只有70分，這種事情還是那句話，“以對話代替對抗，我覺得有時候大家聊天聊一聊，總是會想出大家都能接受的方法”。