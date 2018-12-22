國民黨首場感恩茶會在彰化　挺吳力量大集結

國民黨主席吳敦義至彰化縣黨部出席感恩茶會。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化12月22日電（記者 林谷隆）中國國民黨在本次九合一選戰中得到空前勝利，中國國民黨主席吳敦義啟動“感恩茶會”，首場安排22日上午10點30分在彰化縣黨部舉辦，吳敦義偕同彰化縣長當選人王惠美走進場，現場馬上響起熱烈的鼓掌，搭配台語歌曲《愛拼才會贏》，會場湧入近2百位藍營支持者，包括多位吳系中常委都特地趕到現場力挺，營造這場活動是吳敦義主場的氣勢。



九合一選舉，中國國民黨贏得15縣市，為感謝各縣市輔選的辛勞，吳敦義在本月12日主動於中常會提及舉辦感恩茶會，展開謝票之旅，預計到各縣市感謝並慰勞地方輔選人士。



國民黨首場感恩茶會出席者，包括黨秘書長曾永權、中常委姚江臨、游家富、曾文培、李德維、林滄敏、劉大貝等。彰化地方人士則有彰化縣長當選人王惠美、彰化縣議長謝典霖、彰化在地的國民黨中常委蕭景田、前彰化縣長阮剛猛、前“法務部長”葉菊蘭、前“立委”鄭汝芬、“立委”林麗蟬、彰化縣議員曹嘉豪等人。



吳敦義在選後開展全台巡迴的“感恩茶會”，被外界解讀是為了布局2020“總統”大選，首場22日上午在彰化舉辦，同一天下午則回到吳的故鄉南投縣舉辦。22縣市，扣除三個離島縣市，預計全台19縣市走一圈，黨內人士表示，希望農曆春節前可以走完各縣市。