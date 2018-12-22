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尼泊爾一大客車墜崖16人死亡14人受傷
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2018-12-22 11:24:41
中評社北京12月22日電／尼泊爾西部德瓦庫裡縣21日發生一起大客車墜崖事故，造成至少16人死亡、14人受傷，另有多人失蹤。
德瓦庫裡縣縣長裡賈爾在救援現場通過電話告訴新華社記者，大客車行駛時偏離高速公路，墜入約500米深的懸崖。死傷者大多是學生和老師，他們下午結束野炊後返回學校，不料遭遇不幸。
尼泊爾山區交通事故頻發。地理條件惡劣、路況差、車況不佳、超載、超速、醉駕等被認為是主要原因。
（來源：新華網）
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