美逮捕上萬“跨國黑幫”成員

中評社北京12月22日電／美國國土安全部入境和海關執法局20日說，今年以來抓獲“跨國黑幫”成員超過1萬人，其中逾2000人屬於“野蠻薩爾瓦多人”團夥。



執法局在一份聲明中說，今年遣返5800多名跨國幫派嫌疑人，比2017年多9%，其中超過1300人隸屬“野蠻薩爾瓦多人”；收繳820多支槍和超過2.7噸列為“違禁藥物”的毒品。



“野蠻薩爾瓦多人”簡稱MS－13，由一群20世紀80年代躲避家鄉戰亂、逃往美國加利福尼亞州洛杉磯地區的薩爾瓦多人建立，現在美國境內和中美洲活動。美國執法機構指認，在危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多三個中美洲國家的所謂“北三角”地區，黑幫暴力事件頻發，MS－13是罪魁禍首之一。



美國總統唐納德⋅特朗普不時提及這一團夥，視為“中美洲非法移民對美國構成治安威脅”的例證。司法部把打擊MS－13有組織犯罪列為今年核心任務之一。



只是，一些移民問題專家認為美國政府誇大“跨國黑幫”威脅。佛羅里達國際大學拉丁美洲和加勒比地區中心研究主管何塞⋅米格爾⋅克魯斯1月在《華盛頓郵報》發表專欄文章，認為MS－13在美國境內活躍成員大約1萬人，是全美合計140萬活躍黑幫成員中的一小部分，“特朗普誇大這一幫派對美國構成的威脅”。



另一方面，數以千計中美洲國家民眾近兩個月徒步或搭車穿越墨西哥、前往美國南部邊境，希望在美國尋求庇護，受到美國邊防警察和軍隊阻截。一家美國聯邦法院19日裁定中止執行聯邦政府一系列旨在限制移民以逃離黑幫或家庭暴力為理由申請庇護的政策。



（來源：新華網）