借將新北為2020？柯文哲：這有什麼關係

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月22日電（記者 鄭羿菲）針對台北市府大陸工作小組執行長饒慶鈺將接任新北市府的秘書處長，外界解讀是藍白合作，無黨籍台北市長柯文哲22日受訪時表示，他跟中國國民黨新北市長當選人侯友宜關係本就沒有不好，饒慶鈺要去時，他還給饒一份工作，就是安排一下柯侯會。媒體追問這份工作何時會完成？柯說，不曉得，等這幾天大家忙完就可以開始了。



媒體還追問這樣佈局是為了2020？柯文哲噴笑道，“總統”大位跟這有什麼關係？沒有啦，想那麼多。雙北本就是首都生活圈，有認識的人在裡面也是好事。



至於國民黨高雄市長當選人韓國瑜提議要在已停工的中油煉油廠興建賽馬場，柯文哲則吐槽笑說，台灣不太容易養馬，台北要養馬就不太容易了，到高雄更熱，他看兩三下就掛了。



九合一選舉後綠白合作都未見契機，各界也聚焦藍白之間的關係如何，而侯友宜在21日宣布新北市府小“內閣”時，負責台北上海雙城論壇等兩岸交流事務的饒慶鈺將接任新北市府秘書處長，被外界解讀柯文哲把饒送給侯，是為了跟藍營打好關係。



柯文哲22日出席“台北商業大學101週年校慶典禮”，會前接受媒體訪問時否認道，跟饒慶鈺沒關係吧，因為饒去新北市府職等有加升一級嘛，每個人還是應該去找喜歡、適合的工作。媒體追問是柯攔不住饒，還是這樣佈局是為了2020？柯文哲噴笑道，“總統”大位跟這有什麼關係？沒有啦，想那麼多。雙北本就是首都生活圈，有認識的人在裡面也是好事。



至於侯友宜稱自己與柯文哲很熟悉，如果有可能甚至自己悄悄開車去探望柯文哲，柯、侯雙方關係似乎不錯？柯文哲說，本來就沒有不好啊，還好啦，那時候饒慶鈺要去，他跟饒說妳安排一下，我們也是要跟侯友宜見面。



媒體追問是透過饒慶鈺跟侯友宜敲見面？柯文哲指出，反正都認識，只是交給饒一個工作啦。媒體再次追問，這項工作（柯侯會）什麼時候可以完成？柯說，他也不曉得，等這幾天大家忙完就可以開始了。



被問到饒慶鈺這次安排雙城論壇還滿意嗎？柯文哲認為，至少四平八穩沒什麼差錯，表示雙方有互信基礎，大家就按表操課，他覺得從頭到尾都很平順。