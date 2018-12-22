安倍執政外交彰顯存在感　但內政堪憂

中評社北京12月22日電／日本首相安倍晉三第二次上台執政至26日將滿6年，他這幾年“過的怎麼樣？”，日本共同社22日評論稱，“外交彰顯存在感但內政堪憂”。



文章稱，安倍以與美國總統特朗普之間的親密關係為支柱在外交領域發揮存在感，但強行通過擴大接納外籍勞動者的修改後《出入境管理及難民認定法》等內政上則行事草率。安倍將在明年11月成為累計在任天數迄今最長的一位首相，但其修改《憲法》的打算能否實現尚是未知數。



今年10月24日，安倍在臨時國會發表施政演說時稱“長久就是力量，堅持就是力量”，宣傳了長期執政的效用。



日媒稱，在安倍第二次上台後第六次出席的6月七國集團（G7）峰會上，美國和歐洲首腦圍繞首腦宣言產生了意見對立。安倍介入其中提議，特朗普贊同稱“聽晉三的”，為平息爭論出了一把力。他10月訪華，11月在日俄首腦會談上就加快和平條約締結談判達成了共識。長期在任似乎促成了與各國首腦之間構建信賴關係。



2016年11月特朗普在總統大選中獲勝後，安倍馬上訪美與其會談。其身邊人士也強調這一戰略性效果，稱“憑借被特朗普信賴，他國對於（安倍）首相的評價也提高了”。



另一方面，安倍在內政問題上對於不同意見置若罔聞的場面持續。今年在國會，不僅是修改後的《入管法》，還有工作方式改革相關法、包含賭場的綜合度假區（IR）建設法，都是不顧對於草率的批評而使之獲得通過。2015年，安全保障相關法到獲得通過花了約4個月時間審議，如今的應對與之截然不同。



關於去年起拖延不決的森友、加計學園問題，安倍在被指維護當時的首相秘書官等進行包庇以及說明不足的情況下，依然力圖拉上帷幕。



共同社稱，強硬做法適得其反的是修改《憲法》的討論。安倍在9月自民黨總裁選舉中連續第三次當選，他把朝野政黨協調派從修憲相關主要職位上挪走，任用了親信下村博文等人。下村認為在野黨圍繞修憲討論態度消極而稱其“放棄職守”，此事招致了對方不滿。自民黨不得不放棄在臨時國會上提交黨的修憲草案，在明年夏季參院選舉前由國會提議修憲草案變得困難。



（來源：環球網）