洩漏“花總”護照信息　酒店員工道歉

中評社北京12月22日電／12月20日，五星酒店衛生亂象曝光者“花總丟了金箍棒”（以下簡稱“花總”）的代理律師收到深圳某五星級酒店涉事員工劉先生的《道歉信》以及《關於洩露花總護照信息的情況說明》。該員工希望通過代理律師正式向花總道歉，並對先前無意傳播其護照信息真誠悔國。對此，“花總”代理律師周兆成表示，對深圳某五星級酒店以及涉事員工劉先生進行諒解，全面放棄對此追責。



在道歉信中，劉先生表示還將積極配合站出來指認上游洩密者並配合花總代理律師做證據保全。



此前花總承諾，凡是曾經參與傳播身份信息的，只要主動聯繫代理律師，配合指認上游洩密者，都可以不追究其責任並為此保密。因此，周兆成律師表示，花總已經明確表達了對道歉人深圳某五星級酒店涉事員工劉先生的諒解。周兆成律師還表示，願意與所有涉事酒店和解。但是，如果經過耐心努力，對於個別缺乏誠意、不願意配合的涉事酒店，也會啟動新的法律程序。



對於關注花總的公眾和涉事酒店，周兆成律師稱，花總的唯一訴求就是希望自己的合法權益不被侵害，就是希望涉事酒店和相關人員可以配合他追查“洩露個人信息的源頭”。他們也不要求任何經濟賠償，就是想讓酒店的客人可以睡一張乾淨的床和住一間乾淨的房；讓五星級酒店能夠真正學會尊重消費者最基本的隱私權，而不要動不動就曝光個人隱私。同時，花總也真誠地希望酒店行業以及酒店從業者能夠真正將心思放在改善服務質量上，重建消費者的信心。



11月14日，“花總“微博發布視頻《杯子的秘密》，曝光國內14家五星級酒店存在的臟抹布擦完馬桶擦杯子等衛生亂象。多家高端酒店公開致歉後，曝光者“花總”個人信息在24小時內被洩露。12月15日，“花總”微博發文稱，其遭死亡威脅。北京警方已受理並在調查中。



（來源：北青網）