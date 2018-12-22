我國電動汽車充電樁已建成近73萬個

中評社北京12月22日電／國家能源局副局長劉寶華21日表示，近兩年我國連續發布多項政策，加快居民區、停車場、單位內部充電基礎設施建設。在政策引導下，充電基礎設施快速發展。截至11月末，充電樁數量已達72.8萬台。



劉寶華是在當天召開的充電設施互聯互通倡議書發布暨雄安聯行網絡科技股份有限公司揭牌儀式上透露的。



充電基礎設施是新能源汽車推廣應用的重要基礎之一。統計數據顯示，2018年1至11月，我國新能源汽車產銷量均突破100萬輛，目前累計推廣應用量超過300萬輛。不過充電基礎設施依然面臨建設落地難、運營效率低等問題，新能源汽車充電保障能力亟待提升。



為加大設施互聯互通、破解充電難繳費難等問題，21日，國家電網、南方電網、特來電、星星充電四家充電設施運營龍頭企業簽署協議，向行業發布互聯互通倡議，並共同注資成立雄安聯行網絡科技股份有限公司。



“四家企業通過設施共建、資源共享、資本合作等市場化手段，將有利於為新能源汽車用戶提供更加高效便捷的充電服務。”劉寶華說。



近日國家能源局、工信部、財政部共同制定的《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》明確提出，力爭用3年時間“進一步優化充電基礎設施發展環境和產業格局”。



“我們將成為一個‘超級平台’，除了接入四家股東的充電樁外，還將接入更多企業談合作。未來全國90%以上的充電樁都能在這一個平台找到。”雄安聯行網絡科技股份有限公司董事馮義說。



（來源：新華網）