支持民營企業發展明年中央再加力

中評社北京12月22日電／21日閉幕的中央經濟工作會議提出，要支持民營企業發展，營造法治化制度環境，保護民營企業家人身安全和財產安全。



民營經濟是推動我國發展不可或缺的力量。今年以來，營造公平市場環境、降低企業經營成本、保護合法權益……從中央到地方，一系列政策密集出台，讓民營企業吃下了“定心丸”。



“此次中央經濟工作會議再次回應了一些民營企業較為關心的問題，例如保護企業家的人身和財產安全，解決好民企融資難融資貴的問題，有助於進一步增強民企信心，確保民企活力。”北京大學光華管理學院副教授顔色表示。



會議提出，在財政政策方面，實施更大規模的減稅降費；在貨幣政策方面，解決好民營企業和小微企業融資難融資貴問題；在結構性政策方面，創造公平競爭的制度環境，鼓勵中小企業加快成長。



“這對於民營企業來說是非常好的發展機遇。”顔色認為，展望明年，民營企業有望在金融、財稅、營商環境等領域迎來更加具體的支持政策。



會議明確，堅決破除民營企業發展障礙，建立公平開放透明的市場規則和法治化營商環境。會議還明確，要切實轉變政府職能，大幅減少政府對資源的直接配置，強化事中事後監管，凡是市場能自主調節的就讓市場來調節，凡是企業能幹的就讓企業幹。



顔色表示，無論是在制度建設方面，還是在政策措施方面，會議明確釋放了支持民營企業發展壯大的強勁信號，有助於促進民營企業穩定積極發展，推動民營經濟發揮更大作用。



（來源：新華網）