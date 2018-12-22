吳敦義談2020初選：五條件排除非黨員

國民黨主席吳敦義。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化12月22日電（記者 林谷隆）中國國民黨主席吳敦義22日上午在彰化表示，國民黨會採取公正公開的方式，產生出2020大選的候選人，他還列舉出五大條件，包括“品德、操守、能力、政績”，最重要是對國家、對人民忠誠的“國民黨黨員”，明確排除徵召“非國民黨員”的可能。吳還說，現在才12月，還沒進入提名時程，對於有黨內同志有興趣參與，我們都歡迎。至於個人是否參選，吳敦義則不表態。



九合一選舉，中國國民黨贏得15縣市，為感謝各縣市輔選的辛勞，吳敦義在22日上午來到國民黨彰化縣黨部，舉辦首場感恩茶會，展開謝票之旅，慰勞地方輔選人士。



會前，接受媒體聯訪時，有記者提到對於馬英九、王金平、張善政有意表態參選2020的看法？



吳敦義表示，他現在的工作是國民黨主席，第一步是確定過去以來國民黨的提名方式，是有若干不同，有些時候用全民調，有些時候則是“七成民調、三成黨員投票”，也有些時候是用黨代表大會決議提名，甚至也有人建議用全部黨員投票來決定。



吳敦義提到，所以應該在執政的民進黨正式宣佈2020大選是“立委”跟“總統”是一起，還是分開選，我們就會依照方式，趕快安排大選候選人產生時程，然後採取公正公開的方式，推舉出“品德、操守、能力、政績”，而且對國家、對人民非常忠誠的“中國國民黨黨員”。



吳敦義強調，我們會推出最適當、最有機會勝選的候選人，所以我們會有預定的行程，現在才12月，還沒做決定，所以哪位先進，哪位朋友，哪位同志有興趣參與，我們都歡迎，而且會用最公平的方式來處理。



至於感恩茶會首站安排在彰化與南投，是否代表2020大選對中台灣有期待？



吳敦義回答，九合一選舉我們得到很多民眾的鼓勵，我們不分勝選的縣市，還是其他沒有勝選的城市，都要跑“周到一點”。



至於個人是否要投入大選？吳敦義則連說三次“謝謝大家！”



媒體又趨前追問，對於王金平表態不續留“立法院”，有什麼看法？吳敦義則說“我沒有評論，也不能有看法！”