趙春山：蔡英文為穩基本盤恐更靠向“台獨”

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月22日電（記者 楊騰凱）淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山22日表示，美國近期通過“亞洲再保證倡議法案”，台灣已被視為印太戰略的一環，2020大選民進黨應該仍是推出蔡英文競選，在美國大力支持下，蔡可能會更往“台獨”走，以穩固基本盤。至於國民黨部分，他說，不管誰會出線，未來新的國民黨領導者與大陸之間的互信程度，絕對不會超過馬時代，這個變數也讓大陸方面很擔心。



政治大學東亞研究所22日舉行東亞所五十周年所慶系列活動：第十四屆“兩岸和平研究”學術研討會，主題為“大國競合下的亞太變遷與兩岸關係”，場次一為圓桌論壇“兩岸關係新局勢”。主持人為政治大學名譽教授邱坤玄，與談人包括中國人民大學國際學院教授時殷弘、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學名譽教授蘇起、中國人民大學國際關係學院教授林紅。



趙春山在論壇中表示，明年就是2019年，中國人講“9”是很麻煩的事，1949年國民黨戰敗，兩岸開始分治，1969年開啟談判代替對抗，1979年中美建交，甚至2009年，在2008年馬英九上台後，展開兩岸大和解大交流。



趙春山指出，明年對兩岸關係是很關鍵的一年，習近平發表改革開放40周年的講話，在兩岸關係方面，習強調要牢牢抓住兩岸關係的主導權和主動權，但未來這一年可能有些因素，要牢牢抓住並不是那麼容易，明年台灣就要面臨領導人大選，以及“立法院”選舉，大陸方面覺得民進黨由蔡英文來爭取連任應該沒什麼問題，但蔡明年會採取什麼樣的行動？



趙春山進一步表示，九合一選舉是地方選舉，不會去談兩岸關係，此次九合一選舉是經濟議題導致民進黨失敗，短短一年在經濟上要能提出有力的政策改變也不太可能，所以統獨意識形態、大陸政策勢必是民進黨在明年選舉會主打的內容，對蔡要往哪走？大陸方面是有疑慮的，很多大陸朋友都擔心，蔡為了要穩固基本盤，在美國的大力支持下，恐怕會更往“台獨”方向走，這會非常麻煩。



趙春山指出，國民黨看來在九合一選舉中獲得勝利，但大陸方面認為，民進黨失敗並不一定是國民黨的勝利，不管怎樣，民進黨的候選人已經能看出來了，至於國民黨誰會出線，還沒人有把握，但不管誰會出線，未來新的國民黨領導者與大陸之間的互信程度，絕對不會超過馬政府時代，這個變數也讓大陸方面很擔心。



趙春山表示，中美貿易戰雖然有90天暫時休兵，但90天後會怎麼樣？此次國民黨大勝，美國顯然吃了悶虧。90天後中美關係如果沒有進展，直接就會影響台海，美國總統特朗普是不會放棄台灣牌的，美國近期通過“亞洲再保證倡議法案”（Asia Reassurance Initiative Act of 2018,，ARIA），這和台灣關係法、台灣旅行法一樣，變成長期的政治基礎，這是把台灣視為印太戰略的一部分，戰略的一環，不是一張牌而已。



趙春山指出，未來台灣的“總統”選舉，內部是藍綠之間的角力，看不見的外部是中、美兩隻大象的角力，2020之後，未來緊接著是2022年是20大。理論上如果沒有主席任期限制，習應該是做到2023年，如果要繼續做下去，勢必在2023年不能出大狀況，2019年可能是1949年以來最重要的一年，因為習已經把台灣問題放在中華民族偉大復興的戰略高度，台灣問題不會有任何讓步空間，而且能夠增加習歷史地位的，也只有解決台灣問題。