北京“尋人工耳蝸”是營銷？家屬：無稽之談

20日，李明及其姐姐仍在尋找丟失的人工耳蝸 中評社北京12月22日電／12月19日，李明（化名）尋找丟失人工耳蝸的尋物啟事引發關注。李明的姐姐告訴北京青年報記者，人工耳蝸價格昂貴，希望網友幫助尋找。20日凌晨，有自媒體發文質疑該事件的真實性，稱營銷痕跡明顯。



20日上午，北青報記者在朝陽公園地鐵站見到丟失人工耳蝸的李明及其家屬，李明家屬回應了自媒體的質疑。此外，北青報記者聯繫到曾發帖尋找人工耳蝸的其他求助人，他們均否認與公司進行過營銷。



20日下午，李明已從一位熱心網友處借到一個備用機，目前已能聽到聲音。



事件



男子發帖尋找人工耳蝸



有自媒體指其是“營銷”



12月19日，一則尋物啟事引發關注。來自河北張家口的26歲小夥李明（化名）稱，19日早晨5點半，他從北京芳園裡北區出門，乘地鐵前往北京站，到站時發現自己丟失了人工耳蝸。



19日下午，李明的姐姐李女士曾稱，李明丟失的人工耳蝸是在左耳附近的頭部植入的，丟失的屬於人工耳蝸的外置接收器。“他的耳蝸在衣服兜裡裝著，所以掉了他沒察覺。這個耳蝸價值20萬，如果沒找到，我弟弟有可能需要再做一次手術，把腦袋裡面的植入物再拿出來。”李女士在尋物啟事中表示。



據李女士回憶，在得知李明丟失人工耳蝸後，她於19日早上8時開始，在李明經過的地鐵站沿線尋找，一直找到晚上才返回住處。當時，李女士向酒仙橋派出所報警，尋求民警幫助。



該帖發出後，引起網友大量轉發。12月20日凌晨0點35分，微信公眾號黑××發文質疑該帖稱，事件真相是媒體與人工耳蝸公司聯合營銷。隨後，李女士及李明被捲入輿論的風口浪尖。