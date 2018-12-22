媒體評孩子不認識白蠟燭：不僅是教育問題

中評社北京12月22日電／ 杭州一所熱門公辦小學的孫老師，有20年的教齡，這周竟然被一個三年級的小朋友問傻了。那天她上的是實驗課，給班里每個小組發了一根白蠟燭，實驗做到一半，有學生跑到身邊問：“老師，這個是什麼？”在另一個班上課時，孫老師做了一個調查，發現班里95%的同學不認識白蠟燭，即使講了“這是蠟燭”，還有孩子根本不明白蠟燭是用什麼做的，用途是什麼。



對於過來人來說，與蠟燭有關的印象太深了。記得我上高中的時候，那時已經供電了，但供電還不正常，在沒電的夜晚，大家點著蠟燭上晚自習。那時蠟燭是生活必需品，圍繞蠟燭發生過不少故事，給人們留下了不少記憶。比如我當年的前排是位女同學，經常回頭和我說話，她的衣服和頭髮，都曾被我的蠟燭點燃過。



對於現在的學生來說，早已經失去了蠟燭生活的場景。如果不是過生日時還要點蠟燭，估計很多孩子根本不知道蠟燭為何物。而當以後的學生，讀到“何當共剪西窗燭，卻話巴山夜雨時”，固然知道意境很美，但如果不查一下資料，可能不知所雲。因此，當學生面對白蠟燭茫然不知何物，也就不足為奇了。



其實，不僅是蠟燭，很多曾經習以為常的場景都已經慢慢消失了。今年是改革開放四十周年，很多城市都舉辦了圖片展。不少人攜老帶幼，站在一張張圖片面前，回憶過去的一點一滴，百感交集，有的熱淚盈眶。其中的很多照片對應的場景和物件，都已經成了永遠的過去時。改革開放是永遠的進行時，變化也是永遠的進行時，即便我們現在熟悉的，如果不能通過文字、圖片和視頻等形式保存下來，以後恐怕也要重複“白蠟燭”的命運。